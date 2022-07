Se siete amanti della natura e volete un giardino che oltre ad essere colorato da piante e fiori, volete anche che a popolarlo siano insetti impollinatori di varietà diverse, allora siete capitati nel posto giusto. Oggi elencheremo il modo migliore per poter attirare le farfalle.

In molti si chiedono come attirare le farfalle in giardino: svelata la tecnica

Le farfalle hanno bisogno di fiori primaverili per favorire loro l’uscita dall’ibernazione, così come i fiori autunnali per sostenerle ad accumulare le loro riserve per l’inverno. Ecco perché è essenziale considerare la possibilità di piantare una varietà di fiori per fornire nettare durante la completa stagione.

Ti potrebbe interessare: Ecco perché dovresti pulire il box doccia igienizzando in questo modo

Piantate una serie di piante annuali in fiore, continue e arbusti che procurano nettare e polline per tutta la stagione di crescita. Abbiate presente che le farfalle prediligono i fiori e le piante autoctone, in quanto si sono evolute contemporaneamente e dipendono l’una dall’altra per la sopravvivenza e la riproduzione.

Difatti il modo migliore per attirare le farfalle nel vostro giardino è quello di piantare una molteplicità di piante alimentari che darà loro la maggiore possibilità di scelta: combinare piante selvatiche e coltivate e blocchi di piante, piuttosto che singoli fiori in modo che siano agevolmente trovabili dalle farfalle. Le farfalle amano tanto lo zucchero di frutta troppo matura o marcescente. Quindi se avete una pero, un prugno o un albero di ciliegio nel tuo giardino, non rimuovere troppo rapidamente i loro frutti marci. Lasciate che si nutrano del frutto in decomposizione.

Create anche una mangiatoia per il nettare: un altro modo per attrarle è il nettare fatto in casa. Si può fare facendo cuocere 4 bicchieri di acqua e dello zucchero granellato, fino a quando tutto lo zucchero non sarà diluito. Una volta raffreddata, potete servire la soluzione in un contenitore poco profondo con un materiale permeabile come una spugna o asciugamani di carta saturi della soluzione zuccherina. In alternativa, si può fare un alimentatore di farfalle per vasi da appendere in giardino.

Se seguirete questi step, in poco tempo vi ritroverete un giardino popolatissimo da farfalle che lo abbelliranno con i loro mille colori diversi. Avere tante farfalle in giardino oltre che aggiungere colori, aiuterà anche le vostre stesse piante in quanto, come abbiamo già detto. Le farfalle sono insetti impollinatori e svolgeranno un egregio lavoro.