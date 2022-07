Siamo abituati a percepire almeno generalmente il genere femminile come quello tendenzialmente più sensibile, empatico e anche affettuoso. Tuttavia il mondo delle donne è costellato da un’immensa varietà di personalità molto diversificate, in quanto numeri alla mano, non esiste un carattere sovrapponibile al 100 % ad un altro. L’affetto ha un ruolo estremamente importante per molte ma non per tutte le donne, sopratutto in una relazione. Alcune donne sono fredde e distaccate, ma queste che prenderemo in esame sono quelle più affettuose in amore. Sono queste, secondo lo zodiaco.

Le donne più affettuose in amore sono queste per lo zodiaco. Le conosci?

Leone

La donna Leone non è facile da accontentare: reclama attenzioni ed è fortemente accentrativa, oltre ad essere più che discretamente gelosa. Di contro però ricambia con una grande quantità di amore che viene elargita praticamente sempre, sotto varie forme: a partire da messaggi d’amore, di supporto ma anche di stima. Essere affettuosa per la Leone è la normalità, non concepisce la freddezza se ama qualcuno.

Cancro

Poche cose rendono più felice una Cancro come manifestare tutto il proprio amore e il proprio affetto in maniera plateale ed evidente. In amore ha continuamente bisogno di contatto fisico, anche semplicemente tenendo la mano del partner in tutte le occasioni.

Toro

L’affetto della Toro è percepibile in tutto quello che fa, anche se a volte è un tantino invadente. Tuttavia “rimedia” a questo piccolo difetto con una grande genuinità, e indubbiamente è difficile non sentirsi corteggiati e amati da una donna che è nata sotto questo segno.