Nessuno lo sa, ma puoi utilizzare l’olio d’oliva per i tuoi mobili in casa: ecco come

Hai mai pensato di trattare il legno con l’olio d’oliva? Non tutti li sanno ma l’olio di oliva può essere utilizzato anche per lucidare i mobili in legno e farli tornare splendenti come un tempo. L’ingrediente più amato di tutti, il re della tavola italiana, l’olio di oliva non si limita a insaporire le nostre pietanze. I suoi incredibili nutrienti lo rendono adatto a più usi, perfino quello di nutrire il legno!

Olio d’oliva per i mobili in legno: ecco come fare

Forse non lo sapevi, ma puoi utilizzare l’olio d’oliva per lucidare i tuoi mobili in legno. Se hai una confezione vecchia e temi che col tempo abbia perso le sue proprietà organolettiche, non buttarla via! Puoi sempre usarla in maniera alternativa, per esempio per trattare il legno.

In commercio esiste un’infinità di prodotto specifici per i mobili in legno, ma non tutti sono naturali e di buona qualità. Fin troppi detergenti e cere contengono componenti chimiche che potrebbero danneggiare il tuo arredo e inquinare l’ambiente. Perché non preparare una cera per legno fai-da-te a base di olio d’oliva?

Cera per legno fai-da-te con olio d’oliva: la ricetta

Se vuoi passare l’olio d’oliva sul legno, potresti preparare una cera fatta in casa a base di olio. Procurati una confezione di olio extravergine economica oppure vecchia e versa 480 ml in un recipiente di vetro o di ceramici. Unisci quindi il succo di un limone. Imbevi un panno morbido con la soluzione ottenuta e passalo sopra i mobili in legno. Strofina con delicatezza e con movimenti veloci sugli arredi per lucidarli a fondo. Fai infine asciugare la cera all’aria.

In alternativa al succo di limone, potrai utilizzare l’aceto di vino bianco rispettando la proporzione di tre parti di olio e una parte di aceto. Inumidisci il panno morbido con la cera fai-da-te e strofina delicatamente sui mobili, facendola penetrare nel legno. fai poi asciugare all’aria.

Consigli pratici per la cera fai-da-te con olio d’oliva

Una volta che avrai lucidato i tuoi mobili in legno con la cera a base di olio d’oliva ti converrà buttare via la soluzione rimanente. Non conservarla per più giorni. Se vorrai pulire più a fondo dovrai optare per la cera con aceto bianco. Per un trattamento più superficiale e frequente sarà sufficiente la prima ricetta a base di olio d’oliva e succo di limone.

Prima di passare la cera fai-da-te assicurati che il tuo mobile sia adatto. L’aceto e il limone ha una componente acida e potrebbero sciupare un pezzo di arredamento antico, di valore o particolarmente delicato. Meglio utilizzare questo prodotto per i mobili laminati.