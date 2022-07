La lavastoviglie costituisce uno dei tanti elettrodomestici che indiscutibilmente aiutano a rendere molto più semplice e meno stancante l’azione di pulizia di piatti, pentole, bicchiere e qualsiasi forma di stoviglie legate al contesto della cucina. A dispetto della natura tecnologica, l’invenzione della lavastoviglie risale addirittura alla seconda metà del 19° secolo, quando fu una donna, Josephine Cochrane, a brevettare il primo modello di lavastoviglie meccanica nel 1886, anche se le prime adibite all’uso domestico iniziarono a diffondersi anche in Europa circa 40 anni dopo. Anche se lo sviluppo tecnologico ha permesso lo sviluppo di apprecchiature sempre più raffinate, non tutti gli oggetti sono adatti ad essere lavati in lavastoviglie, anzi molti possono essere danneggiati irrimediabilmente. Quali sono?

Non lavare mai questi oggetti in lavastoviglie o li rovinerai! ecco quali

Tra gli oggetti che bisogna lavare a mano ci sono:

Pentole in alluminio, che possono essere danneggiate dal processo di pulizia della lavatrice.

I bicchieri di cristallo, che a causa delle temperature alte che si sviluppano durante la pulizia tendono a creparsi con il tempo

Utensili di legno, come i mestoli, tendono ad essere “impregnati” di acqua e quindi diventano a lungo andare inservibili.

Coltelli professionali, sopratutto quelli con le lame affilate tendono a perdere il “filo” a seguito di lavaggi costanti con l’elettrodomestico.

La moka da caffè: meglio lavarla sempre a mano, i componenti infatti sono realizzati in materiali che in breve tempo “soffrono” le alte temperature ed i detergenti utilizzati dalla lavatrice.

Oggetti che non sono in ferro smaltato, ad esempio realizzati in ghisa tendono ad arruginirsi se lavati con l’elettrodomestico.

Qualsiasi oggetto in plastica, a meno che non sia stato concepito appositamente per essere lavato in lavastoviglie, tende a deformarsi con i lavaggi in lavastoviglie.

Solitamente i prodotti che sono “compatibili” per il lavaggio recano una dicitura con tanto di disegno o la scritta lavabile in lavastoviglie.