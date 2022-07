Oroscopo domani Paolo Fox, 15 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 15 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare su stelle migliori rispetto agli ultimi giorni. Piano piano l’agitazione che ti ha tormentato nelle ultime ore se ne andrà. Dovresti cercare di avere più pazienza, mantenere la calma anche se non stai ottenendo tutto e subito. Quando ti senti giù di morale, trova il supporto nel tuo rapporto di coppia. Gli Ariete che non hanno una storia d’amore dovrebbero impegnarsi per ricostruire un migliore equilibrio interiore.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani purtroppo la Luna sarà ancora in dissonanza. Preparati a un’altra giornata di tensioni, piccoli disagi, discussioni in famiglia o nel posto di lavoro. Da sabato ritroverai il buonumore. Nel frattempo cerca di non arrabbiarti per una banalità, evita di infilarti in situazioni faticose. Presta più attenzione alla tua forma fisica!

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare su Venere ne tuo segno e la Luna nel cielo dell’amico Acquario. Le due dame dello zodiaco ti regaleranno più ottimismo e fiducia riguardo il tuo futuro. Se saprai mettere in campo le tue idee, qualcosa di bello potrebbe accaderti, un progetto proficuo si avvierà. Si respira aria d’amore: non trascurare i sentimenti.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà una giornata interessante, ma il meglio arriverà nel weekend quando la Luna transiterà nel segno dei Pesci. Approfitta di questi giorni per tirare un sospiro di sollievo dopo settimane particolarmente pesanti sul lavoro. Dovresti cominciare a dare più spazio all’amore, perché dalla prossima settimana Venere approderà nel tuo segno. I sentimenti di molti Cancro si risveglieranno, così come la voglia di amare.