Si può investire in tanti modi nei mercati finanziari, soprattutto nelle criptovalute, cioè monete virtuali conosciute in tutto il mondo. È un settore comunque molto più complicato rispetto agli altri ed è anche molto diverso. Molte cose, vanno a fortuna, ad esempio come il fenomeno shiba inu (SHIB), che è riuscito a sorpassare il Dogecoin (DOGE), sempre stato il suo intento.

Negli ultimi giorni però, il prezzo di Shiba Inu è sceso del 4,84% a 0,000010 dollari. Possiamo quindi vedere un andamento opposto rispetto al trend positivo dell’ultima settimana. Infatti durante la settimana ha moneta ha guadagnato il 2%, portandosi poi da 0,000010 dollari fino al suo prezzo attuale. C’è da dire però che indipendente da questo, alcune persone si sono anche arricchite con questa moneta.

Quanto ha guadagnato chi ha acquistato Shiba Inu? “Assurdo”

Come stavamo dicendo, alcune persone che hanno investito in questa moneta, sono diventate ricche. Ad esempio, una persona, nell’agosto del 2020 ha investito 8 mila dollari in SHIB.

Anche se molto strano, quell’investimento vale addirittura ben 5,7 miliardi di dollari. 8 mila dollari, in confronto ai 5,7 miliardi sembrano una sciocchezza. Tutto questo in circa 400 giorni.

Tutto questo sembra davvero assurdo, ma effettivamente è il mondo delle criptovalute. Puoi diventare ricco in un baleno, ma puoi anche perdere tutto. Questo investitore però ha fatto il trade più ricco di tutta la storia e di ogni tempo.

Nell’agosto del 2020, quando Shiba Inu, era appena stato messo in “commercio” e l’investitore, molto furbo ma anche rischiando molto, ha comprato ben 70 trilioni di SHIB. Questi SHIB, non sono mai stati venduti fino ad oggi.

La persona in questione, ha comprato questa criptovaluta, il primo giorno della sua esistenza, al prezzo di 0,000000000189 USD. Con cui possiamo dire che ha circa il 13% di tutti gli SHIB in circolazione, che in totale sono circa 550 trilioni. Quindi l’investitore ha guadagnato il 7 milioni per cento.