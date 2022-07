Queste isole hanno la spiaggia sabbiosa più bella: ecco la lista

Le isole italiane sono da sempre scelte per trascorrere in totale relax le proprie vacanze/ferie. Ci sono luoghi incantevoli dove è impossibile non rimanere senza fiato. Alcuni tra i panorami più belli d’Italia sono senza dubbio le splendide spiagge di sabbia bianca contro il turchese dell’acqua e l’azzurro del cielo estivo. Sembrano veri e propri paradisi tropicali, oasi in cui trascorrere ore in pieno relax godendo di un ambiente naturale meraviglioso.

Spiaggia dei conigli, Lampedusa

I Caraibi in Sicilia. La spiaggia dei Conigli è la più bella della Sicilia, è considerata tra le più belle al mondo. Sabbia bianca, acque basse e turchesi e un’insenatura da favola, la spiaggia dei Conigli vi abbaglierà di luce e splendore fin dall’alto del sentiero che porta alla spiaggia. Situata a sud-ovest dell’isola di Lampedusa, la spiaggia dei Conigli è una riserva naturale protetta, quindi non facilmente accessibile a tutti, e per questo ancora incontaminata. Passeggiando invece sulla sabbia potrebbe capitarvi di intravedere le impronte della tartaruga Caretta Caretta che spesso sceglie questa meravigliosa spiaggia per deporre le uova. E così entrando nell’acqua turchese e cristallina dal fondale bassissimo, vi ritroverete a camminare sull’acqua in questo angolo di paradiso.

Spiaggia la pelosa, Sardegna

Nel golfo dell’Asinara, nell’estrema punta nord-occidentale della Sardegna, si trova una spiaggia di finissima sabbia bianca bagnata da un mare di colore turchese dal fondale basso. Una vera e propria piscina naturale. La Pelosa è diventata la spiaggia iconica di Stintino, riconosciuta universalmente come una della più belle d’Europa. I faraglioni di Capo Falcone, l’isola Piana e l’Asinara, proteggono come una barriera naturale la spiaggia dall’impeto del mare aperto, mantenendo l’acqua sempre calma anche nei giorni di vento forte. La torre aragonese del 1578 sull’isolotto di fronte la riva, poi rende il paesaggio unico.

Spiaggia di Pollara, Salina

La spiaggia di Pollara è una delle più scenografiche delle isole Eolie, ma anche alquanto scomoda quindi è ideale da visitare per un tuffo a inizio o fine giornata. Pollara è conosciuta per essere stata l’ambientazione di alcune scene del film Il postino (1994) di Michael Radford con Massimo Troisi. Scendendo poi lungo la ripida scalinata che porta al mare si arriva alla spiaggia, costituita dalle Balate, i ricoveri per le barche dei pescatori scavate nella scogliera. Le scalette delle Balate portano direttamente in acqua. Vale la pena però vedere questa suggestiva insenatura. Al tramonto il panorama è davvero magico soprattutto dal semaforo di Pollara, una vecchia torre di avvistamento della Marina Militare oggi abbandonata.