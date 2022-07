Il concetto di onore esiste fin dalla notte dei tempi delle prime culture e civiltà, e alcune di esse ne hanno fatto un elemento fondante assolute anche nell’immaginario collettivo: una persona con grande senso dell’onore non tradirà mai i propri principi, ma anche gli impegni o una semplice promessa, per motivi inerenti alla propria moralità. A volte questo concetto viene portato all’eccesso, risultando eccessivamente rigorosi, ma essere onorevoli è sicuramente un tratto molto positivo e degno di rispetto. Quali sono i segni tradizionalmente più onorevoli dello zodiaco?

Questi segni sono i più onorevoli dello zodiaco. Li conosci? Magari c’è il tuo!

Ariete

Ha la fama di essere una personalità dal carattere forte ed energico ma è dotato di una grande sensibilità: Ariete segue un comportamento che deve prima di tutto essere coerente alla propria moralità e poi sucessivamente deve essere “accettabile” per gli altri. Comportarsi in maniera sgarbata o che potrebbe “ferire” gli altri, urterebbe al senso dell’onore dell’Ariete.

Pesci

Anche Pesci può essere considerat segno che da un enorme importanza al concetto dell’onore: andare contro la propria coerenza ed i propri principi potrebbe anche farlo stare male, anche fisicamente parlando. E’ un segno solo apparentemente “fragile”, in quanto la sua moralità non è da mettere in discussione.

Vergine

E’ rigoroso con tutti, e come un samurai è molto preciso e scupoloso: condivide con la casta dei guerrieri giapponesi anche un elevatissimo senso dell’onore: se fa una promessa magari o deve tenere un segreto diventa estremamente corretto, ma se deve fare qualcosa che va contro la propria concezione di onore semplicemente non può accettare.