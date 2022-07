Se nessuno può innaffiare le tue piante mentre sei in vacanza, fai così!

Mentre sei in vacanza, se nessuno può annaffiare le tue piante, dovrai adottare una soluzione di irrigazione automatica. L’irrigazione automatica non è un concetto nuovo. Esiste da decenni ed è diventata sempre più popolare man mano che il mondo diventa più attento all’ambiente. Il sistema di irrigazione automatica consente di risparmiare acqua, ridurre i costi di manodopera e migliorare l’umidità del terreno per le piante che hanno bisogno di un’umidità costante per sopravvivere.

Sistema di irrigazione automatica da usare mentre sei in vacanza

Un impianto di irrigazione automatica è un sistema meccanico che innaffia automaticamente le piante. Tali sistemi sono utilizzati in giardini, serre, frutteti e vigneti. Un impianto di irrigazione automatica può utilizzare un sistema di irrigazione temporizzato, un sistema di irrigazione a goccia o una combinazione di entrambi.

Il sistema è piuttosto efficace mentre sei in vacanza perché si aziona in automatico senza aver bisogno di chiamare qualcuno che venga ad annaffiare il tuo giardino. Ma il sistema è utile anche per le piante in vaso che teniamo in casa: in questo caso possiamo utilizzare il sistema a goccia, il quale annaffia le piante applicando un flusso d’acqua costante direttamente al terreno intorno alle piante.

L’irrigazione a goccia è la forma più comune di irrigazione automatica. L’impianto a goccia è costituito da una rete di tubi in PVC con erogatori a intervalli regolari. I tubi sono disposti in file e collegati con tubi. I gocciolatori distribuiscono l’acqua direttamente al terreno, eliminando la necessità di creare solchi.

Per i vasi di casa si può usare semplicemente una bottiglia di acqua a cui faremo un piccolo foro. Tramite questo buco uscirà in maniera lenta ma costante l’acqua e la pianta sarà sempre annaffiata, per tutto il tempo della nostra vacanza. Mentre siamo in vacanza non dovremo preoccuparci di chiamare amici e parenti ad annaffiare le piante.

Altri sistemi di irrigazione automatica per giardini

Gli impianti di irrigazione a pioggia sono un altro tipo di sistema di irrigazione automatica: sono facili da installare e sono ottimi per le piccole aree in cui un impianto a goccia non è pratico. Possono essere rotativi o fissi. I primi sono collegati a un programmatore centrale e possono essere programmati per irrigare solo determinate aree in momenti specifici della giornata. I sistemi fissi sono collegati a un’unica presa e sono generalmente utilizzati per irrigare aree di grandi dimensioni, come un giardino o un orto.

Gli impianti di irrigazione a goccia e a rotore sono più complessi di quelli a goccia e a pioggia descritti in precedenza. Questo tipo di impianto fornisce l’irrigazione all’intera area del giardino attraverso l’irrigazione a goccia, mentre l’acqua viene fornita alle testine del rotore per sezioni specifiche solo quando necessario.

Un sistema di irrigazione automatica a goccia innaffia le piante applicando un flusso d’acqua costante direttamente al terreno intorno alle piante. È ideale per giardini di medie e grandi dimensioni, dove l’acqua potrebbe altrimenti essere sprecata attraverso gli impianti di irrigazione a pioggia e l’irrigazione manuale. Una volta installata può essere usata tutto l’anno.