Con il termine Telepass si fa riferimento generalmente al sistema che permette di pagare in maniera autonoma e pressochè immediata l’importo dovuto presso i caselli compatibili con questa tecnologia. Ma più precisamente si fa anche riferimento ad una società omonima che è gestita parzialmente da Autostrade per l’Italia che mette a disposizione una vasta gamma di servizi di abbonamento che permettono l’accesso al servizio. Quest’ultimo è stato inaugurato ufficialmente nei primi anni 90, dopo alcuni mesi di “test”. Il funzionamento è infatti relativamente semplice e sfrutta un dispositivo dotato di transponder, da tenere all’interno dell’abitacolo della propria auto, che al momento dell’avvicinamento al casello Telepass, minuto di “ricevitore”, di fatto comunica con quest’ultimo e garantendo il passaggio del veicolo presso il casello. Ogni abbonamento viene associato ad una targa del veicolo così da essere riconosciuto dal casello. Ma cosa succede se ad esempio prestiamo il nostro Telepass a qualcuno che lo utilizza su un’altra auto?

Se passi col Telepass di un’altra auto rischi grosso: ecco perché

Il sistema non “punisce” questa azione in modo immediatamente percepibile: nella maggior parte dei casi infatti il sistema di riconoscimento presente a bordo del casello Telepass si affida alla comunicazione con il dispositivo nell’auto: se vengono emessi i due caratteristici suoni acuti, significa che a transazione è avvenuta correttamente e quindi non succede niente di strano. Tuttavia a causa di malfunzionamenti il casello provvede a fotografare la targa del veicolo se non riesce a comunicare con il transponder. Se non viene riscontrata la targa, il sistema fa pagare il corrispettivo della tratta più lunga possibile in quel momento, anche se in realtà si è percorso la strada breve. In sostanza si tratta di un modo di “disincentivare” questo comportamento, che può essere facilmente aggirato regolarmente semplicemente cambiando le targe associate al proprio abbonamento attraverso l’app Telepass oppure recandosi presso un Punto Blu.

Se il comportamento viene tuttavia perpetuato Telepass può sviluppare anche una multa, qualora il casello non riesca a riconoscere la targa: le sanzioni partono da 85 euro.