Allarme caldo: queste piante sono quelle che possono morire subito

L’allarme caldo colpisce anche le nostre piante: non tutte infatti sopportano in maniera invidiabile le ondate di calore. L’ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell’Europa sta arroventando anche i nostri giardini. Le condizioni di caldo e siccità rendono difficile la crescita delle piante in questo momento.

In un mondo perfetto, tutti noi avremmo giardini verdi e rigogliosi, pieni di colori e di vita. La realtà, tuttavia, è che le piante hanno bisogno del nostro aiuto per sopravvivere al caldo e continuare a prosperare nel corso dell’anno. Gli scienziati da anni spendono voce sulla salvaguardia dell’ambiente. Allo stato attuale, però, tocca a noi adottare alcune misure per assicurarci che le nostre piante non soffrano troppo il caldo.

Allarme caldo: quali piante mal sopportano le ondate di calore eccessivo

Piante come felci, hosta e violette africane hanno bisogno di molta ombra durante l’estate. Se abbiamo queste piante, possiamo spostarle all’interno per aiutarle a sopravvivere all’ondata di calore. È meglio farlo al mattino, quando sono ancora fresche e umide di rugiada. Annaffiamo le piante il giorno prima del trasloco. Ricordiamoci di utilizzare lo stesso vaso e terriccio per evitare di procurare alle piante uno shock ambientale oltre che quello termico.

Alcune piante, come i peperoni, le zucche e i meloni, preferiscono il caldo e si trovano meglio con le temperature elevate. Altre, come i pomodori e i cetrioli, preferiscono essere coltivate all’ombra. Vediamo una panoramica delle piante che soffrono l’allarme caldo e vanno messe a dimora all’ombra:

lavanda;

zamia;

gaultiera;

erica;

avocado;

insalata;

ortensia.

In generale, devi considerare tutte le piante che hanno bisogno una messa a dimora all’ombra o alla mezz’ombra. Tutte queste piante nei momenti di calore eccessivo e di siccità tendono a soffrire maggiormente e hanno bisogno di essere curate. Controlliamo spesso il loro stato di salute, l’umidità del terreno e preserviamo la pianta dai raggi diretti del sole.

Altri consigli utili

Innaffiare le piante è una delle cose più importanti da fare in questa ondata di caldo. Assicuriamoci di annaffiare le piante in profondità e a fondo. Aspettiamo che il terreno si asciughi prima di annaffiare di nuovo. Se il terreno è ancora umido, non è necessario annaffiare. Anche il terreno troppo umido può causare il marciume delle radici.

L’ondata di calore può causare lo stress delle piante: perdono umidità attraverso le foglie, il che può portare a piante più piccole. Per dare una spinta alle piante, controllare il terreno per vedere se ha bisogno di essere concimato. Le piante, soprattutto quelle giovani, utilizzano tutto il fertilizzante possibile per crescere, quindi il tempismo è fondamentale.

Le piante assorbono naturalmente CO2 e rilasciano ossigeno. Questo è ottimo per noi esseri umani, ma se l’ondata di calore fa sì che le piante rilascino più CO2, questo può essere letale per loro. È pericoloso perché devono svolgere un lavoro maggiore con un pari dispendio di energie. In questo caso sarebbe utile incrementare l’apporto nutritivo con alcune sostanze naturali in vendita dal fiorista. L’allarme caldo è un problema che coinvolge tutti: portiamo in casa le piante più delicate.