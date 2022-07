Il “mondo” del denaro elettronico appare sempre più diffuso e diversificato, condizione che evidenzia una certa capillarità della moneta “non fisica” che viene spesso preferita da molti esercenti e servizi online ma che per forza di cose sarà sempre più utilizzata anche nel mondo “reale”. Anche se il nostro paese è sempre un po’ restio nell’adattarsi alle abitudini quando queste “toccano” elementi oramai che fanno parte dell’immaginario collettivo come il denaro, elementi come l’obbligo di POS evidenziano una tendenza verso il “digitale” sempre più evidente. In tal senso strumenti come il Bonifico risulta essere spesso preferibile e sotto molti punti di vista il migliore modo per spostare anche somme cospicue da una parte all’altra. Però in alcuni casi il bonifico non deve essere effettuato alla leggera, anzi.

Bonifico online: ecco quando non devi farlo mai. “Attenzione”

Se la quasi totalità dei bonifici può considerarsi sicura proprio per la loro stressa natura che li rende estremamente tracciabili, esistono forme di questo strumento che spesso sono utilizzate per “comportamenti” non corretti. E’ il caso del Bonifico istantaneo, una delle forme più diffuse di bonifico oramai adoperato dalla quasi totalità delle persone che operano online. Come intuibile dal nome il maggior pregio di questo strumento è la velocità: se un bonifico tradizionale impiega almeno un giorno lavorativo per “arrivare”, quello istantaneo viene evaso in pochi secondi. Anche se la struttura funziona esclusivamente su un’area di pagamenti sicura come quella SEPA, è l’unico bonifico realmente non tracciabile in modo tradizionale per la stessa natura “ultra rapida” che lo contraddistingue. Questa criticità lo rende inadatto ad essere utilizzato nell’ambito delle compravendite di oggetti ad esempio: spesso venditori “truffaldini” chiedono di farsi pagare con questo bonifico così da facilitare la transazione ma non essendo rimborsabile, per loro è facile “sparire” e far perdere le tracce una volta incassato il denaro.

Ecco perchè il bonifico istantaneo fa utilizzato solo con persone affidabili.