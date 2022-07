Chi ha sempre le certezze, probabilmente non ne ha nessuna, mentre una persona più ancorata alla realtà in genere si fa sempre domande. E’ un discorso generico ma che non è distante dalla realtà delle cose, in quanto come dimostrato da tantissimi pensatori, scienziati e filosofi è proprio non avere certezze assolute a rendere la mente fertile e sempre pronta ad accogliere nuovi concetti. Tuttavia non tutti hanno questa capacità innata nel “farsi dubbi” e mettere in discussione anche concetti che magari hanno la funzione di comfort zone. Alcuni segni, secondo lo zodiaco sono quelli maggiormente portati a farsi domande. Quali sono?

Conosci i segni con più dubbi secondo lo zodiaco? Sono questi!

Pesci

Appare spesso un po’ svagato e assorto nei propri pensieri, ma pochi segni sono sempre con la mente attiva e fertile come Pesci: i loro rappresenanti è come se avessero sempre un punto interrogativo sul capo, perchè anche i “capisaldi” della loro vita sono degni di analisi approfondite. Niente è “fisso” e stabilito per loro.

Cancro

Sopratutto nel comparto sociale, Cancro si fa sempre domande, le fa agli altri ma anche a se stesso, e a volte questi dubbi sono percepibili anche dall’esterno. Cancro è a volte diventa un po’ troppo assillante e petulante quando si comporta così ma il suo fine è sempre “informativo”.

Bilancia

Anche se non sembra, Bilancia ha tantissimi dubbi che caratterizzano il suo operato. La sua presunta inflessibilità è solo apparente e chi impara a conoscere una persona che fa parte di questo segni lo comprende quasi subito: per questo motivo è una personalità estremamente gradevole con cui conversare.