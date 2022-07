Crea il detersivo per pavimenti fai da te usato da migliaia di italiani: ecco come

Sempre più italiani scelgono di creare il proprio detersivo per pavimenti fai da te, e non accontentarsi ad acquistarlo nei negozi. In questo modo non solo risparmiano soldi, ma sono certi di utilizzare un prodotto efficace, naturale e a basso impatto ambientale. Forse non lo sai, ma i migliori ingredienti per realizzare buoni detergenti si trovano proprio nella dispensa di casa tua. Vuoi scoprire quali sono?

Detersivo per pavimenti fai da te: la ricetta perfetta!

Non serve spendere molti soldi per comprare l’ultimo detersivo per pavimento promosso in televisione. Se vuoi pulire il pavimento in modo naturale oppure sei sprovvisto del detersivo, puoi produrlo da solo, sfruttando alcuni ingredienti che conservi in casa. Nelle prossime righe ti sveleremo una ricetta per ogni tipo di pavimento.

Pavimento in legno

Il parquet è ha un fascino unico, ammettiamolo, capace di scaldare qualsiasi ambiente. Questo tipo di pavimento, però, è tanto bello quanto delicato. Per questa ragione non potrai usare il primo detersivo che troverai a portata di mano. L’ideale è creare un detergente fai da te, in questo modo avrai la certezza di utilizzare ingredienti naturali e sicuri.

Ti basterà procurarti un recipiente con 3 litri d’acqua fredda, aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e poche scaglie di sapone di Marsiglia che avrai precedentemente sciolto in acqua bollente. Mescola con cura il composto. Con un panno in microfibra ben strizzato potrai passare la miscela ottenuta sul tuo parquet.

Pavimento in ceramica o gres porcellanato

Creare un detersivo fai da te per pavimenti in ceramica o in gres porcellanato è l’esigenza di molte persone. Questo genere di superficie è diventato di tendenza negli ultimi anni, perché resistente e bello da vedere, un ottimo sostituto ai pavimenti più delicati. Vuoi la ricetta per realizzare un detergente efficace e naturale?

In un secchio contenente 3 litri di acqua versa 4 cucchiai di alcol denaturato, 4 cucchiai di aceto bianco, 1 goccia di sapone liquido o, in alternativa, poche scaglie sciolte di sapone di Marsiglia. Questo detergente è l’ideale per un normale pavimento in ceramica. Se vuoi una ricetta specifica per un tipo di piastrelle lucide, allora dovrai sostituire il bicarbonato di sodio con l’aceto (2 cucchiai, in questo casa basteranno) e usare 8 cucchiai di alcol invece di 4.

Pavimento in marmo o granito

Il marmo è uno fra i pavimenti più pregiati e delicati che si possa avere. Usare il detersivo più adatto è di enorme importanza, se non vorrai rischiare di rovinare la superficie. Ecco una ricetta semplice da riprodurre e di efficacia comprovata.

Prendi un secchio e riempilo con 3 litri di acqua. Aggiungi quindi 10 cucchiai di alcol denaturato e poi 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Mescola bene fino a fare sciogliere e amalgamare ogni ingrediente. Aggiungi alla fine, una goccia di sapone liquido. Per lavare il tuo pavimento in marmo o granito, ti converrà utilizzare un panno in microfibra ben strizzato.