La quasi totalità degli esseri umani presenti sul pianeta ha qualche forma di esperienza sentimentale maturata o che magari la sta tutt’ora vivendo: le relazioni sociali infatti spesso hanno come fine eventuale proprio il rapporto sentimentale e amoroso ma almeno una volta, quasi tutti, abbiamo riscontrato una delusione in questo ambito. A dispetto dalla motivazione che può essere incredibilmente diversificata, è il modo in cui il nostro carattere reagisce a queste situazioni, che non sempre sono composte e scontate, anzi. C’è chi sta male sia fisicamente che emotivamente per lunghi periodi. Quali sono i segni zodiacali che reagiscono peggio alle delusioni in amore?

Delusioni in amore: quali sono i segni che reagiscono peggio?

Capricorno

Anche se fanno “i duri”, solitamente per i nati sotto questo segno è impossibile non uscire abbastanza provati da una relazione, anche se razionalmente può essere una liberazione per loro. Sono molto legati al passato e necessitano di conforto e supporto anche a distanza di mesi dalla fine della relazione.

Scorpione

Apparentemente in controllo delle proprie emozioni, Scorpione una volta che una storia d’amore è finita deve rivedere tutte le priorità della propria vita che secondo il suo punto di vista sono state “influenzate” dalla relazione e che quindi vanno riconsiderate. Scorpione si rivela anche un segno insospettabilmente drammatico a fare ciò.

Pesci

Pesci è famoso per mettere la relazione al centro di tutto o quasi, e quando questa finisce, per loro il mondo crolla. Hanno una tendenza verso il dramma assoluto e spesso anche gli altri comparti della loro vita viene influenzata negativamente dalla fine della relazione. Al centro di tutto c’è l’annoso problema relativo alla necessità talvolta eccessiva di “stare con qualcuno”.