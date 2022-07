Ecco alcuni dei gravi errori da evitare quando il tuo cane è in macchina con te

Portare il cane con se in vacanza è, da molti italiani, la soluzione più scelta. Sempre più strutture accettano di ospitare anche animali domestici per chi non può separarsi dal cane o dal gatto in vacanza. Ma questo comporta delle attenzioni per farli viaggiare tranquilli e in sicurezza. Ecco gli errori da non fare.

Preparare il cane al viaggio

Un cane o un gatto che non riconosce l’auto come un ambiente familiare non vivrà il viaggio in auto con piacere, e recluderlo in un box può avere un effetto anche traumatico. è al suo primo viaggio fuori porta l’ideale sarebbe abituarlo molto tempo prima al grande evento, facendolo salire nell’auto spenta e parcheggiata dove potrà trovare il suo gioco preferito. L‘allenamento va ripetuto con frequenza nei giorni aumentando sempre più il tempo di permanenza in auto e solo quando il passeggero peloso è sereno, avviare il motore per farlo familiarizzare con nuovi stimoli. Superato questo step poi si inizia a fare qualche giro dell’isolato, premiando il nostro cane con un biscottino alla fine dell’allenamento.

Non affrontare lunghe distanze

Se avete preso la decisione di portare il vostro cane con voi, tenete a mente che non sono abituati ad affrontare viaggi lunghi. Il vostro cane potrebbe soffrire in macchina. E’ consigliato programmare delle soste o fare dei itinerari brevi. Inoltre è sconsigliato di viaggiare nelle ore più calde, facendo areare spesso l’automobile. Quando ti fermi, mai lasciarlo in auto da solo. A ogni pit-stop forniscigli l’opportunità di sgranchirsi le zampe e di bere buona acqua fresca. Meglio anche non dargli da mangiare prima di partire, ma sfamarlo invece all’arrivo.

La sicurezza prima di tutto

I cani possono essere creature piuttosto chiassose ed entusiaste e, come tali, a volte fanno cose inaspettate. Ecco perché non è una buona idea consentire al vostro fedele amico di stare slegato in macchina. Se doveste frenare improvvisamente, ad esempio, non sarebbe protetto, rischiando di farsi molto male. Inoltre, il vostro cane potrebbe distrarvi durante la guida. Quindi assicuratelo sempre con una pettorina e una cintura per cani. In questo modo non sarà in grado di muoversi ed entrambi sarete sicuri nel caso di un arresto di emergenza. Se egli sarà fissato saldamente, si sentirà più calmo e sarà più tranquillo anche quando si aprirà la portiera all’arrivo: i cani spesso saltano fuori dalla macchina non appena vedono uno spiraglio, il che può portare a situazioni pericolose.