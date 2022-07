Il termine “personalità forte” definisce una persona che ha un controllo estremamente elevato e profondo delle proprie capacità, azioni e percezioni. Difficilmente si fa cogliere impreparato ma non per questo evidenzia una natura da sbruffone. Un carattere forte spesso è accompagnato anche da un modo di comportarsi coerente e definito ma non tutti coincidono con il termine generico di cui sopra. Infatti la “forza” caratteriale di una persona può arrivare anche da fonti inaspettate, secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni dal carattere più forte in assoluto.

Ecco i 3 segni dal carattere più forte. Quali sono?

Acquario

E’ un segno che sa cosa ama e cosa non apprezza, e che difende con le unghie e con i denti le proprie posizioni. Resta una personalità comunque aperta e pronta al dialogo ma difficilmente si “smuove” dalle proprie posizioni ma non risulta quasi mai ottuso.

Leone

Non è solo apparenza, ma Leone ha realmente una personalità molto determinata, solo in apparenza caotica. Spesso si commette l’erroe di sottovalutare la coerenza e la forza di volontà del Leone a causa di un atteggiamento spesso infantile, leggero e bonario. Ma chi lo conosce sa bene di cosa è capace.

Scorpione

Non dovrebbe sorprendere trovarsi Scorpione in lista: si tratta di un segno che solitamente riesce a “mettere in riga” le persone che provano a sfidarlo con un semplice sguardo. Questo perchè il segno è famoso per avere sempre dei “punti saldi” sui quali appoggiarsi e che permettono a questo profilo caratteriale di elevarsi dalla media in fatto di “forza”.