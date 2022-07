Le reazioni emotive sono quelle che maggiormente definiscono la nostra persona ed il nostro comportamento nei confronti delle persone che ci circondano. La stragrande maggioranza di queste infati ci “conosce” per quello che evidenziamo attraverso il nostro comportamento. Almeno una volta nella vita abbiamo sicuramente conosciuto una personalità drammatica, ossi che quasi al pari di una prestazione attoriale, sembra voler accentuale in maniera estrema le proprie reazioni, ad esempio se è adirato, deluso o triste. Dopo aver trattato gli uomini che fanno parte di questa categoria è il momento delle donne. Quali sono quelle più drammatiche secondo lo zodiaco?

Ecco le 3 donne più drammatiche secondo lo zodiaco. Esagerate!

Vergine

La sua è una drammaticità controllata ma non per questo meno estrema: subentra sopratutto quando è delusa o arrabbiata, insiste per ore nei confronti dell’autore o della causa di questo umore negativo, e raramente fa autocritica, per non dire quasi mai. Si placa solo dopo che si è fisicamente stancata.

Cancro

Sono le drammatiche senza particolari motivi, a loro piace fare un po’ le “vittime” e sono anche abbastanza credibili. Però esagerano, e per essere coerenti, non riescono ad evitare di essere drammatiche d’un tratto quindi continuano anche per ore.

Gemelli

Le drammatiche “genuine”: Le gemelli sono indiscutibilmente meno “finte” ma non per questo meno estreme nel loro comportamento, anzi sono soggette a sbalzi di umore diffusi e solo parzialmente giustificabili. Rispetto alle Cancro però riescono ad arrestarsi improvvisamente, e magari dimenticando perchè stavano “recitando la parte”. Insomma, è genuina da questo punto di vista.