Prenderci cura del nostro giardino oltre che a far bene alla nostra salute e alla nostra casa, fa bene anche al nostro umore. Difatti vere un bel giardino colorato e profumato ci fa stare di buon umore. Questi mille colori possono però non essere portati solo dalle piante, ma anche dagli insetti che possono abitare il nostro giardino. Oggi vedremo come poter attirare due insetti bellissimi alla vista e molto utili alle piante, parliamo di farfalle e libellule.

Farfalle e libellule: ecco cosa coltivare per attirarle in giardino.

Le farfalle non inseguono solo gli odori dolci, il colore è la prima cosa che notano nelle piante, con il rosso, il giallo e il viola che hanno maggiori possibilità di attirarle. Ancora meglio se interrate in gruppi, in modo che possano individuarle e accedervi speditamente. Le farfalle hanno bisogno di fiori primaverili per favorire loro di uscire dall’ibernazione, così come i fiori autunnali per aiutarle ad immagazzinare le loro riserve per l’inverno. Ecco perché è indispensabile considerare la possibilità di piantare una varietà di fiori per procurare nettare durante l’intera stagione. Piantate una serie di piante annuali in fiore, perenni e

arbusti che danno nettare e polline per tutta la stagione di crescita. La violetta, l’ortica o il salice, avere queste piante nel vostro giardino renderà certamente attraente il giardino stesso per le farfalle locali. Come abbiamo dunque detto anche le piante giocano un ruolo importantissimo per la sopravvivenza degli insetti.

Le libellule, rispetto alle farfalle, non si alimentano dei componenti delle piante, ma spesso le usano come per depositare le uova. Per le piante in superficie vanno bene trifoglio fibrino, giunchi fioriti, code di cavallo e sparganium, mentre per le zone più profonde, consigliamo erba riccia e pianta cerato fili. Fate in modo che le piante galleggianti non rivestano interamente il laghetto, perché ciò potrebbe bloccare l’entrata dei raggi del sole all’interno dello stagno, dove ci sono le altre piante.

Si perché il modo migliore per attirare le libellule è costruire un piccolo stagnetto, che sia profondo almeno 60 centimetri. Ma che abbia un diametro di almeno 5-6 metri per permettere alle ninfe delle libellule di difendersi dai possibili predatori. Quindi vi abbiamo elencato i migliori modi per poter attirare nel vostro giardino queste due specie di insetti maestosi, che coloreranno ancora di più il vostro giardino.