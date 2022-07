Foglie gialle e piante appassite: queste procedure le rimetteranno in sesto

Foglie gialle e piante appassite possono dipendere da diverse cause. Una pianta si affloscia per la mancanza di alcuni nutrienti importante, per troppe annaffiature o una sbagliata esposizione alla luce. È fondamentale riconoscere la causa e adottare fin da subito certe procedure, per rimetterla in sesto.

Foglie gialle e piante appassite: come fare?

Un ingiallimento delle foglie e un aspetto appassito della pianta può dipendere da molti fattori. Se capita durante il periodo vegetativo, tra la primavera e l’autunno in piena fioritura, l’evento è ancora più preoccupante. Correre ai ripari è la prima cosa da fare. Quali sono le cause più frequenti delle foglie gialle e di piante appassite? Scopriamolo insieme.

Ti potrebbe interessare: Gli acari muoiono in lavatrice? Ecco tutta la verità che nessuno sapeva

Troppa acqua rende

Una causa comune, soprattutto tra i neofiti, delle foglie gialle e piante flosce è un’eccessiva irrigazione. Come conseguenza, l’apparato radicale diventerà più fragile, il terreno troppo bagnato impedirà l’assorbimento da parte delle radici di tutti i nutrienti necessari alla crescita della pianta.

Evitare pericolosi ristagni idrici e il rischio di asfissia delle radici è di vitale importanza, se vuoi fare sopravvivere la tua pianta e mantenerla in salute. Ti sei accorto di aver annaffiato troppo la pianta? Interrompi subito le irrigazioni. Se il terriccio rimane irrimediabilmente bagnato, ti converrà rinvasare la pianta con terreno nuovo e asciutto.

Disidratazione delle piante

Foglie gialle e piante appassite possono dipendere da una prolungata disidratazione. Lasciare il terriccio asciutto e secco per troppo tempo e non irrigare la pianta a sufficienza, specie in estate, può causare un suo generale ingiallimento e avvizzimento. A lungo andare le radici diventeranno deboli e non saranno in grado di assorbire più i nutrienti necessari. Nei casi più gravi sarà indispensabile mettere in ammollo la pianta per alcune ore dentro un recipiente pieno d’acqua.

Sbagliata esposizione alla luce

Le tue piante possono appassire e presentare foglie gialle anche per colpa di una posizione sbagliata. Se, per esempio, ricevono poca luce ci sarà una ridotta fotosintesi clorofilliana e la conseguente produzione di foglie spente e flosce. In questo caso, basterà spostare il vaso in un luogo più luminoso, magari vicino a una finestra. Attenzione alle correnti d’aria! Anche un forte vento potrebbe indebolire le foglie delle tue piante e renderle appassite.

Carenza di azoto

L’ingiallimento delle foglie può essere provocato da una carenza di alcuni nutrienti importanti, come l’azoto. Accorgersene sarà facile. Se noterai foglie gialle e sottili, radici più sottili e una diminuzione della produzione di fiori vorrà dire che il terreno non nutre abbastanza la tua pianta. I gerani e i pomodori sono fra le piante più soggette a una pericolosa carenza di azoto. In questo caso dovrai intervenire al più presto somministrando il nutriente alla tua pianta, tramite una nuova concimazione su un terriccio che non sia bagnato.

Carenza di ferro

Se le piante hanno carenza di ferro tenderanno a produrre foglie gialle, arancioni, talvolta perfino bianche, e a diventare appassite. Il ferro è un altro nutriente di vitale importanza, perché contribuisce alla formazione della clorofilla. Il rimedio migliore in questo caso consisterà nell’aggiungere un concime ricco di ferro.

Carenza di manganese

Le tue rose producono foglie foglie con i bordi di un insolito marrone chiaro? Potrebbe essere dipeso dalla carenza di manganese, una sostanza fondamentale per la loro crescita. Porvi rimedio sarà semplice: dovrai fornire del concime più adatto alle tue piante.