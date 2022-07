La mente umana non agisce sempre in modo logico, con un fine prestabilito e seguendo un ideale percorso di comportamento: ancora oggi gran parte del funzionamento della “centralina di comando” è oscuro e continuamente frutto di studi. Se esistono molte differenze tra uomini e donne, entrambi condividono un certo gusto di provocare anche senza reale necessità reazioni negli altri. I provocatori spesso amano sentirsi influenti e provocare conflitti, ma anche litigi veri e propri. Alcune personalità sembrano particolarmente portate nel “punzecchiare” le altre persone, secondo lo zodiaco sono sopratutto i seguenti segni maschili ad essere i provocatori tipici tra gli uomini.

Gli uomini provocatori dello zodiaco. Sono questi 3!

Scorpione

Diciamo che Scorpione difficilmente provoca se non è a sua volta provocato: per questo segno si tratta sopratutto di un sistema “difensivo” per difendersi da chi non ha avuto un atteggiamento gradevole nei suoi confronti. Essendo abbastanza rancoroso Scorpione “se la lega al dito” e prova anche un po’ di piacere nel costatarne gli effetti.

Capricorno

E’ più sottile, apparentemente innocente ma chissà perchè quando nasce un conflitto c’è sempre un Capricorno nei paraggi. Spesso non è una combinazione: non è magari quello che inizia il conflitto ma è quello che getta benzina sul fuoco nella maggior parte dei casi. I motivi possono essere i più disparati.

Gemelli

Gemelli non è strategico, dice le cose in faccia e si aspetta che gli altri facciano lo stesso. Ecco perchè non si fa troppi problemi anche a raccoglierne gli effetti. Gemelli provoca gli altri per aspettarsi una reazione vera e genuina.