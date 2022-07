L’amore è indiscutibilmente il più mobile e genuino dei sentimenti ma anche quello che è maggiormente capaci di avere un’influenza importante sulla psiche umana. Per amore sono state compiute gesta incredibilmente importanti: il termine definisce un sentimento “positivo”, che può essere legato all’attrazione, al sentimento e all’affetto verso una persona, ma anche verso un’idea o un’oggetto. Solitamente viene associato a quello sentimentale, che ci porta ad essere, più o meno, quasi tutti “schiavi” dell’amore. Alcuni segni però sembrano non condividere questa necessità ed almeno in apparenza, non hanno bisogno di amore. Quali sono?

I segni zodiacali che non hanno bisogno d’amore! Sono questi

Sagittario

Non sono assolutamente freddi e distaccati eppure tra le loro priorità non sembra essere la ricerca spasmodica dell’amore. Sagittario ama tantissime cose, è un profilo appassionato ma quello romantico non è in cima alla lista delle proprie preferenze. Questo perchè, fondamentalmente, sta molto bene da solo.

Capricorno

E’ molto selettivo in amore, e questo conferisce l’impressione di essere distaccato, e non interessato alle relazioni romantiche. E’ effettivamente un segno concreto, e da questa percezione anche perchè aspetta sempre che l’altro faccia la prima mossa. Inoltre, non manifesta un modo così evidente le proprie reazioni motive quando è innamorato.

Ariete

E’ romantico ma sa aspettare e all’occorrenza, non si fa problemi a mettere da parte il concetto di amore anch per lunghi periodi. Ariete si “vuol molto bene” e se considera che nessun altro risulta essere in grado di comprendere le sue necessità, semplicemente preferisce stare da solo.