Anche la lingua italiana, che è particolarmente ricca in fatto di nomenclature, definizioni e quant’altro non sempre riesce a define una tipologia di carattere o comportamento in maniera precisa, ecco perchè spesso vengono utilizzati dei termini “non convenzionati” ma piuttosto colloquiali che sono usati per definire un modo di comportarsi preciso. Avere un “caratterino” difficile solitamente definisce una persona irritabile ma anche di difficile collocazione, nonchè imprevedibile. Non è quindi un termine fisso ma viene utilizzata per definire personalità complicate da gestire. Secondo lo zodiaco in particolare alcuni segni sembrano essere correlati a questa definizione.

I segni zodiacali con un bel “caratterino”. Quali sono? Ecco la risposta

Scorpione

Chi lo conosce, anche superficialmente sa che è meglio non sfidare oppure far stancare emotivamente lo Scorpione che normalmente è pacifico e tranquillo. Però se portato all’estremo la prende sul personale con chi lo ha disturbato e se la lega al dito, manifestando una sorta di atteggiamento intollerante e vendicativo nei suoi riguardi.

Gemelli

Instabili e quindi dal caratterino bello vivace sopratutto se non vengono compresi, comprendere e “far star buono” Gemelli può essere un’impresa ardua, tant’è che sopratutto quando è in fase collerica spesso viene lasciato semplicemente sfogare, finchè non esaurisce le energie.

Toro

Toro raccoglie troppo facilmente le provocazioni e questo non può che essere un elemento a dir poco decisivo per quanto riguarda l’emotività spiccata. Toro ha già un carattere molto “piccante” e che non è solito “tenersi dentro” niente, ma dimostra una certa volontà a dimostrarlo attivamente anche quando non necessario.