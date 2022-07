Trovarsi una ricchezza inaspettata in casa, magari “nascosta” tra oggetti che non pensavamo potessero valere molto, rappresenta un’eventualità rara ma non impossibile: sopratutto quando si parla di oggetti realizzati con metalli e pietre preziose come i gioielli nella loro accezione più comune infatti il valore diventa un elemento di assoluto interesse sul quale fare attenzione. Ma rispetto alle monete, che hanno una vera e propria “regolamentazione” più o meno definita dall’aspetto numismatico, per questi oggetti risultano essere più difficili da definire, ecco perchè anche un esemplare di gioiello magari appartenuto alla nostra nonna, può rivelarsi decisamente fruttuoso economicamente parlando.

I vecchi gioielli della nonna possono valere una fortuna

I gioielli nella loro accezione “moderna” sono nati prevalentemente a partire dalla seconda rivoluzione industriale: in precedenza pur essendo sempre stati realizzati vari modelli e stili, è stato a partire dalla seconda metà del 19° secolo che la metallurgia e l’abilità da parte degli artigiani si è evoluta a sufficienza così da permettere lo sviluppo di stili esclusivi. Oggi il termine “gioiello” fa riferimento ad un oggetto adibito ad un uso estetico, realizzato in metalli preziosi (solitamente oro, ma non solo) oltre ad almeno un tipo di pietra preziosa.

Solitamente tutti quelli realizzati dalla seconda metà del 19° secolo fino ad almeno la prima metà del secolo scorso hanno uno stile definito ed una “firma” da parte del produttore o della casa produttrice, la cosiddetta griffe. In molti casi è questo a conferire un valore aggiuntivo. La quasi totalità dei gioielli realizzati durante il Novecento fino ad oggi reca una punzonatura sul metallo, ossia un’incisione che evidenzia la purezza del metallo come i carati dell’oro ( 750, 375, 500 o 585) o dell’argento (800 o 925). Gioielli sviluppati precedentemente vanno esaminati con attenzione visto che possonp esserne privi, ma possono anche essere dei falsi.

Importante anche valutare la presenza e la lavorazione dei gioielli, sopratutto le finiture, ad esempio la purezza e il livello di abilità posto nell’incastonatura delle pietre. Per essere sicuri al 100 % del valore di un gioiello, che viene determinato anche dalla richiesta del mercato, è opportuno farlo verificare presso vari orafi ed esperti gioiellieri.