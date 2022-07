In quali alimenti trovare il minerale prezioso per muscoli e cuore? Ecco quali

I muscoli e il cuore hanno bisogno di un micronutriente piuttosto prezioso: stiamo parlando del magnesio. In quali cibi lo troviamo? Il magnesio esiste in natura sotto forma di sale ma lo possiamo trovare anche in molti cibi freschi, in particolare in frutta e verdura. Ma esistono altri micronutrienti che sono ugualmente essenziali per la salute dei tessuti e degli organi vitali.

Le malattie cardiovascolari, o CVD, rimangono la principale causa di morte a livello mondiale. Sebbene la maggior parte delle persone sappia che una dieta sana è fondamentale per prevenire le malattie cardiache e gestire la pressione sanguigna, può essere difficile stabilire quali siano i nutrienti più importanti per la nostra salute cardiovascolare.

Oggi, più che mai, siamo esposti a una serie vertiginosa di consigli sulla salute e sulla nutrizione da ogni parte: dalle piattaforme dei social media alla fila alla cassa del negozio di alimentari. Di conseguenza, è facile confondersi su cosa costituisca esattamente una dieta sana. Fortunatamente, esistono molti punti in comune tra le diete che hanno dimostrato di ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari.

Magnesio: il minerale prezioso per muscoli e cuore

La maggior parte delle persone non assume abbastanza magnesio nella propria dieta. Questo è un problema, poiché il magnesio è essenziale per un’ampia varietà di funzioni corporee, come la regolazione della pressione sanguigna, il sostegno alla salute del cuore e la normale funzione neurale. Il magnesio può anche contribuire a ridurre lo stress e l’ansia.

Se si soffre di crampi muscolari, è consigliabile assumere un integratore di magnesio. In uno studio, le persone che hanno assunto una quantità supplementare di magnesio hanno riportato meno crampi e dolori alle gambe dopo l’esercizio fisico. Se non si assume abbastanza magnesio con la dieta, potremmo essere a maggior rischio di infarto o ictus.

Alcuni studi hanno dimostrato che le persone che consumano meno magnesio sono a maggior rischio di malattie cardiovascolari rispetto a quelle che ne consumano di più. Sebbene il corpo contenga naturalmente una certa quantità di magnesio, la maggior parte del magnesio che otteniamo proviene dagli alimenti.

Buone fonti di magnesio sono i cereali integrali, le verdure a foglia verde, le noci e i semi. Inoltre, gli alimenti che contengono fibre alimentari, come i broccoli e i fagioli, possono contribuire a fornire una fonte alimentare di magnesio. Anche l’assunzione di un integratore, come gli integratori di magnesio o il sale di Epsom possono essere efficaci per aumentare i livelli ematici di questo minerale.

Altri micronutrienti essenziali

Il ferro è un minerale importante per la salute del cuore: può contribuire a ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo che possono danneggiare i vasi sanguigni e portare a infarto e ictus. Le vitamine B6 e B12 sono nutrienti essenziali che, secondo le ricerche, possono proteggere il cuore. Una maggiore quantità di vitamina D può contribuire a proteggere dalle malattie cardiovascolari. Gli omega-3 proteggono il cuore poiché riducono la pressione sanguigna e migliorano la funzionalità dei vasi sanguigni. Tutti questi minerali sono fondamentali anche per la muscolatura che viene ossigenata e drenata da una funzione ottimale del sistema cardiaco.