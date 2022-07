Correre non fa bene alla cellulite e alla circolazione, purtroppo è assodato che quest’inestetismo non viene curato con la corsa.

Cosa fare per migliorare la circolazione e ridurre la cellulite?

Correre non fa bene a chi ha problemi di circolazione. Le microlesioni provocate dalla corsa durante l’impatto con il terreno sembra che incrementino questa rottura, oltre all’acido lattico che entra nei tessuti e fa ancora più male.

Per ridurre la cellulite esistono esercizi mirati come affondi e squat, che vanno a lavorare proprio quei muscoli e migliorano anche la circolazione. Gli squat infatti si considerano sono efficaci come brucia grassi. Gli affondi invece rafforzano glutei e cosce.

Oltre a squat e affondi, ci sono degli sport che possono essere utili sia per dimagrire e migliorare la circolazione, sia per eliminare questo problema, ecco quali sono:

camminata veloce : un ora per tre volte a settimana, è ottima per rassodare i muscoli e migliorare la pressione sanguigna. Inoltre ossigena i tessuti e favorisce il ristagno dei liquidi senza provocare ritenzione.

: un ora per tre volte a settimana, è ottima per rassodare i muscoli e migliorare la pressione sanguigna. Inoltre ossigena i tessuti e favorisce il ristagno dei liquidi senza provocare ritenzione. bicicletta e cyclette : entrambe se fatte con costanza possono migliorare il tono dei muscoli ed evitare il gonfiore delle gambe

: entrambe se fatte con costanza possono migliorare il tono dei muscoli ed evitare il gonfiore delle gambe nuoto : anche il nuoto è ottimo come soluzione per dimagrire e migliorare la circolazione sanguigna ad ogni età.

: anche il nuoto è ottimo come soluzione per dimagrire e migliorare la circolazione sanguigna ad ogni età. yoga : aiuta a rilassare l’organismo e soprattutto a correggere la postura. Inoltre favorisce anche la fuoriuscita di tossine e liquidi in eccesso.

: aiuta a rilassare l’organismo e soprattutto a correggere la postura. Inoltre favorisce anche la fuoriuscita di tossine e liquidi in eccesso. pilates: stessa cosa per il pilates; aiuta a correggere la postura e rassoda i muscoli.

Cos’è la cellulite?

La cellulite è un’alterazione del tessuto cutaneo e delle cellule di grasso.

Quest’alterazione comprime i capillari responsabili del microcircolo sanguigno e linfatico. Impedisce così l’eliminazione delle sostanze di scarto e di ossigeno. Questo grasso diventa evidente sulla pelle, si inzuppa di queste sostanze e l’organismo non riesce più ad espellerle. Si formano questi fastidiosi rotolini.

La corsa non è l’ideale per combatterla. Perché il movimento di frenata, ossia l’impatto sul suolo, provoca la spinta del sangue lungo le pareti e quindi i vasi sanguigni si gonfiano. La conseguenza è il ristagno dei liquidi e ciò provoca cellulite. Così spiegano gli esperti, quindi meglio evitare la corsa.

Sarà necessario eliminare in primis alimenti grassi e ricchi di sale. Ecco quali sono:

cibi fritti

alcol e bevande gassate

carni grasse

caffè in eccesso

dolci e caramelle

hamburger

merendine zucchero raffinato

salumi e affettati ricchi di sale.

Cosa mangiare per migliorare la circolazione?

Ci sono alcuni cibi che possono migliorare la circolazione e sono:

Caffè

Ribes nero.

Olive nere.

Cioccolato fondente.

Nocciole.

Prugne.

Ciliegie.

Fragole.

In sintesi avere uno stile di vita sano può aiutare molto le persone che hanno questi problemi e cercare di diminuirli al meglio. Ovviamente affidarsi a specialisti è sempre un ottima cosa.