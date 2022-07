Utilizzare gli elettrodomestici di casa risulta essere qualcosa di quotidiano, scontato e anzi banale. Ma proprio perchè tutti siamo portati a percepire strumenti come lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e tanti altri, questo non significa che il loro utilizzo non richieda una certa dose di attenzione e manutenzione. Il concetto di lavatrice meccanica ha più di un secolo, ma è in continua evoluzione, anche perchè come tanti altri elettrodomestici oramai hanno un’interfaccia sempre più simile ad un “mini computer”. Nonostante ciò la lavatrice richiede attenzione sia nell’utilizzo tradizionale: essendo qualcosa di meccanico, strumento che trova utilizzo in molti casi tutti i giorni o quasi può manifestare diverse criticità, come la pulizia.

Pulisci la tua lavatrice alla perfezione con questo semplice trucchetto

Anche se è uno strumento sviluppato per la pulizia dei capi di abbigliamento, a sua volta deve essere soggetta ad un’azione detergente: non è affatto raro infatti costatare cattivi odori che provengono direttamente dal cestello, ossia dal settore dove vengono posti gli abiti, ma anche dalle guarnizioni, per fare un esempio. Come pulire la lavatrice? Essenzialmente è sufficiente effettuare un lavaggio a vuoto ad alte temperature (60-90°C) almeno una volta ogni 1-2 mesi per mantenere l’efficienza “pulente” dell’elettrodomestico.

Abbiamo già trattato i pericoli del calcare, che tende a manifestarsi ovunque ci sia acqua: per pulire i settori interni della lavatrice come cestello, filtro e vaschette del detersivo è possibile utilizzare una mistura composta da 100 ml di aceto bianco, mezzo litro di acqua un cucchiaio intero di bicarbonato di sodio, oltre a qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento. Questa soluzione deve essere lasciata “operare” nella vaschetta adibito all’inserimento di detersivo per circa 50-60 minuti. Questa soluzione può essere utilizzata anche per detergere le guarnizioni e l’oblò dell’apparecchio.

Utile anche il succo di limone in acqua come anticalcare per l’interno della lavatrice: è sufficiente 200 ml di succo di limone in un litro di acqua e versando la mistura nel cestello una volta al mese, facendo partire un lavaggio a vuoto a 60 gradi.