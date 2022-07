Siamo naturalmente portati a elargire fiducia, affetto, rispetto ed amore con grande prevalenza (ma non sempre in maniera assoluta) alle persone che danno l’idea di poterselo guadagnare: alcuni indivudui risultano essere amabili sotto tutti i punti di vista: caritatevoli, simpatici, empatici e capaci di gesti di grande generosità. In amore le persone amabili sono solite circondare di attenzioni l’amato/a di turno. Ma secondo l’oroscopo non si tratta di coincidenze: oltre alle varie esperienze alcuni segni sono famosi per essere tradizionalmente più amabili rispetto alla media.

Questi 3 segni sono i più amabili dello zodiaco. Lo sapevi?

Toro

Affettuoso ma mai ingombrante, sopratutto in amore. Toro sa come farsi amare e come rendere apprezzabili anche i piccoli gesti. Non risulta essere il più romantico perchè è un segno pratico e fortemente pragmatico. Tuttavia attenzione a considerarlo “buono e ingenuo” in quanto può irrigidirsi se non percepisce onestà.

Cancro

Cancro ha bisogno di amore, continuamente ma è anche portato a “darlo” senza problemi e di far sentire la controparte sempre importante. Chi si innamora di Cancro lo fa in modo “lecito” e decisamente importante. Mai banale, si attiva molto spontaneamente quando si sente chiamato in causa dalle persone che ama.

Scorpione

Innamorarsi di uno Scorpione non è semplice da gestire in quanto il segno dimostra essere molto selettivo. Ma si rivela essere una personalità generosa, genuina e che pur non esseendo “pressante” ed invadente, riesce con tanti piccoli gesti e azioni a rendersi molto apprezzato da parte di chi li rispetta e li ama veramente.