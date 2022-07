Il balcone si inizia a decorare di solito, in estate e in primavera, con le giornate più calde e belle. Le piante e i fiori rendono l’ambiente più accogliente e colorato. Per prenderci cura al meglio delle nostre piante, occorrono pochi oggetti indispensabili e qualche piccolo trucchetto da sapere. Servono i vasi, gli attrezzi, il terreno e il concime. Prima di sceglierla però, bisogna valutare l’ambiente in cui si andrà a mettere, il particolare l’esposizione del sole, dato che non tutte le piante lo amano.

Se il tuo balcone è al sole, queste piante sono l’ideale per resistenza e clima

Tra le piante che possiamo considerare di acquistare se si ha un balcone prevalentemente al sole, troviamo la Pennisetum alopecuroides “Hameln”. È una graminacea ornamentale, la quale viene usata per recinzioni o giardini. È la varietà più conosciuta in Italia, ma ne esistono molte altre. Questa è la varietà più conosciuta in Italia. Questa graminacea dall’autunno all’inverno si trova di color miele ma in estate e in primavera, la su trova verde.

Lo stesso vale per i fiori che cambiano colore in base alla stagione. In particolare in inverno e in autunno sono grigi e rossi, mentre in estate e in primavera sono bianchi e rosa. Questa pianta può avere una forma ampia e cadente. Non dura alle basse temperature inferiori ai 3 gradi.

Un’altra pianta molto bella, perfetta per stare al sole è la Gaura Lindheimeri. Ha dei steli lunghi, flessibili, sottili e pieni di fiori. I fiori si possono trovare sia bianchi che rosa. Si tratta di una pianta molto resistente che ama sagrare al sole. Può anche essere messa all’ombra ma fiorisce poco o per nulla.

Per finire, possiamo acquistare la Bougainvillea, famosa proprio per la sua resistenza al sole. È una pianta molto affascinante e colorata. Spesso viene usata nelle località di mare, che hanno un clima estivo molto caldo. Non è molto propensa a stare al freddo, soprattutto quando ci sono le gelate che potrebbero farla morire. In inverno, si può proteggere con l’agritessuto.

Per questo tipo di pianta, è importante l’esposizione ma anche l’irrigazione. Ha bisogno di tante ore di sole ma di poca acqua. I raggi diretti la fanno fiorire di più. Anche in questo caso, se si mette all’ombra, sopravvive ma non fiorisce.