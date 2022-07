Se il tuo gatto ti morde mentre ti fa le fusa, è per questo motivo

Quando decidiamo di adottare un gatto siamo già consapevoli del suo essere un po’ apatico e distaccato. Per questo è sempre meglio imparare a interpretare i gesti e i segnali che ci manda. Vi sarà di certo capitato di vedere il vostro gatto mordervi mentre gli state facendo le fusa. I motivi possono essere diversi.

Perché morde mentre lo accarezzo?

I gatti comunicano soprattutto con il corpo, sia con gli altri animali che con noi umani. Per comprendere il linguaggio corporeo dei gatti è fondamentale imparare ad osservarli con attenzione. I gatti possono mordere per affetto, ad esempio, durante una sessione di “pulizia” felina. Ebbene questo risulterebbe essere un puro e genuino gesto d’affetto. La replicazione di un comportamento che hanno con loro sin da cuccioli, quando la mamma leccava e mordicchiava i suoi piccoli per pulirli. Un vero gesto d’amore, che dimostra quanto il gatto consideri forte il vostro legame trattandovi come un suo simile.

Decide lui quando smettere

Potrebbe invece capitare che il vostro gatto vi inizi a mordere proprio quando gli state facendo le fusa e siete presi dalla tenerezza. Se il gatto smette improvvisamente di fare le fusa e vi morde, potrebbe essere perché ha deciso di voler smettere con le coccole e che vuole essere lasciato in pace. Oppure può accadere che vi morda improvvisamente, ponendo fine alle carezze, se vi siete avvicinati a zone del corpo dove il micio non gradisce di essere toccato.

Altre possibili ragioni

Una possibile ragione è quella di aver ricevuti traumi da cucciolo. Quando un gatto morde spesso, potrebbe essere a causa di un allontanamento precoce dalla sua mamma. Tra le numerose lezioni di comportamento che mamma gatta insegna ai suoi cuccioli, c’è anche il controllo del morso. Per questa ragione (e molte altre) è importante non separare i cuccioli dalla loro mamma prima del compimento dei 3 mesi di vita. Oppure potrebbe riguardare le sue emozioni in sé. I gatti sono indipendenti, ma non significa che amino la solitudine. Se vi allontanate da casa per lunghe ore è possibile che al vostro rientro il gatto vi accolga in modo esuberante, con fusa rumorose e mordicchiamenti vari. In questi casi il vostro gatto non è aggressivo, ma ha indubbiamente un bel po’ di energia da scaricare ed è felice di dimostrarvi quanto apprezzi il vostro ritorno a casa.

Come educare il mio gatto a non mordere

Che sia per una giusta causa o meno, l’importante è di ricordarsi sempre di non essere aggressivi o violenti nei confronti del nostro felino. Uno dei modi per educarlo è quello di richiamarlo quando sta sbagliando o quando il suo atteggiamento inizia ad essere fastidioso. Un dei consigli, seppure possa risultare scontato, è quello di spostare la sua attenzione verso qualcos’altro. Fai rotolare una pallina sul pavimento o penzolare un gioco da un cordino, assicurandoti che tutti in casa seguano questo comportamento per evitare di generare confusione nel micio.