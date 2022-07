Se vuoi mangiare la pizza più buona in Sicilia, devi conoscere questi posti

Niente guide cittadine, stavolta, ma una panoramica regionale che indaga le più interessanti espressioni dell’arte bianca siciliana. Da Siracusa a Palermo, da Messina a Salina, l’isola sa presentare quanto di meglio riserva un territorio che ha fatto della cucina e del buon cibo uno dei suoi simboli più rappresentativi. La terra siciliana è un paniere di ingredienti prelibati perfetti per condire dischi di pasta dallo stile diverso, declinati nelle tante sfumature che il mondo della lievitazione sa assumere.

L’Orso, Messina

In questo locale di alto livello vi sono pizze basate su u farine macinate a pietra, integrali, semintegrali e un impasto ad altissima idratazione. Con una vasta scelta di farine, semi, grani antichi siciliani, malti e fibre, ingredienti che vanno a comporre e caratterizzare le tante tipologie di impasto. Fra le pizze da non perdere, l’Essenza Marina, con aglio rosso di Nubia, basilico, origano selvatico siciliano, olio extravergine di oliva e pomodori San Marzano. Degne di nota anche il Tronchetto Gourmet con mortadella di Bologna, stracciatella pugliese, granella di pistacchi di Bronte, pesto di pistacchio e basilico. Immerso in un’atmosfera rustica che ricorda quella dei pub nei mesi più freddi. Nella stagione estiva il locale si trasferisce vicino al mare, con vista impagabile sullo Stretto di Messina.

La Bracera, Palermo

Qui si ama sperimentare con farine integrali e non, abbinare gli ingredienti in modo insolito e provare nuovi accostamenti. Nel locale di via San Lorenzo, a Palermo, è possibile trovare impasti diversi per un totale di oltre 90 specialità in carta e 13 basi differenti. Qualsiasi sia il mix di farine scelto, a impreziosire il disco ci saranno le migliori materie prime selezionate con cura dal pizzaiolo. Dal pomodoro bio alla mozzarella di bufala. Classico intramontabile della casa è la Schiacciata Red Devil, con ricotta fresca, salame piccante, acciughe e caciocavallo, ma vale la pena provare anche la bufala, friarelli saltati con aglio e peperoncino, scamorza affumica e salsiccia tritata. Il tutto accompagnato da vini e birre artigianali di alto livello.

Apud Jatum, San Cipirello

Non una semplice pizza, ma un piatto unico, ricercato e realizzato con materie prime di qualità. Esperienza e passione che si rinnovano, ogni sera, da oltre 20 anni, quando la Pizzeria Apud Jatum aprì i battenti, basando tutto il proprio lavoro sulla qualità. Nel 2010, quella che può essere definita la svolta, con il cambio della tipologia di lavoro e l’utilizzo di diverse farine. È così che sono nate le sue pizze gourmet, le Pizze Beautiful, curate nei minimi particolari. Tra queste, l’originale Pizza Fungo, una pizza che esce fuori dai canoni della classica pizza tonda, sviluppandosi in verticale con una forma che ricorda proprio quella di un fungo porcino.