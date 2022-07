Con l’arrivo dell’estate e la voglia di partire per le vacanze, a rimetterci possono essere le nostre amate piante. Difatti esse hanno bisogno di cure soprattutto in questo periodo di alte temperature. Irrigarle è forse il gesto di cura più considerevole che possiamo serbare alle nostre amiche verdi. Specialmente per quelle coltivate in vaso, che non possono andare a ricercare risorse con le radici in profondità nel terreno, come fanno le piante in giardino.

Conviene sempre annaffiare al mattino presto o la sera tardi: quando il clima è piacevolmente freddo e l’acqua evapora più gradualmente. Mai bagnare le piante nelle ore centrali del giorno, perché lo shock termico per le radici sarebbe sproporzionato e la forte evaporazione causerebbe la perdita rapida dell’umidità disponibile. Tutti questi step però risultano impossibili se non siamo presenti a casa e quindi vi elencheremo tre metodi per innaffiarle anche se siete lontani da casa.

Svelati i 3 modi migliori per innaffiare le tue piante, anche quando non ci sei

Il primo è sicuramente il sistema più adoperato per innaffiare le piante quando si va in vacanza. Si prende una bottiglia in plastica e la si riempie d’acqua, si applicano 2-3 fori nel tappo e la si colloca capovolta nel vaso il più possibile vicino al fusto della pianta. Perché l’acqua inizi piano piano a scendere è anche necessario fare un piccolo foro sul fondo della bottiglia per evitare che vada in pressione e non eroghi acqua.

Il secondo invece consiste in acqua compressa e idrogel per piante. Parliamo di una specie di “acqua solida” con cui è possibile innaffiare le piante quando si è via. Di solito è venduta in piccole bottiglie comprendenti gel che si mettono capovolte nel vaso ma anche come cristalli già mixati o da mixare dentro il terriccio. È una somministrazione di acqua a lenta cessione. Infine abbiamo i Blumat. Questi sono dei piccoli coni in terracotta che consentono di legare i vasi delle nostre piante ad una bottiglia o ad un recipiente d’acqua. È un sistema molto efficace e ben funzionante che permette di bagnare le piante durante il periodo delle vacanze.

Quindi vi abbiamo elencato tre modi per poter prendervi cura delle vostre piante anche se siete in spiaggia o comunque lontani da casa, se li seguirete le vostre amate piante vi ringrazieranno.