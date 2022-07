Svelato il segreto per pulire il lino ingiallito: parla l’esperto

Il lino ingiallito è un problema frequente in quanto il tessuto tende naturalmente a perdere la brillantezza del suo colore originale. Perché il bucato ingiallisce? I tessuti vengono tinti con un agente fissante che mantiene la tonalità originale. Tuttavia, con il tempo, la tintura sbiadisce e compare una colorazione gialla. Alcuni tessuti, come il lino, sono più sensibili rispetto ad altri e tendono a sbiadire più in fretta.

Le cause dell’ingiallimento

La candeggina è una sostanza chimica aggressiva che finisce per sbiadire i vestiti se non si fa attenzione. Se non si utilizza la giusta quantità di candeggina per il tipo di macchie, i vestiti perdono il colore e si scolorano. Non solo si scolorano ma nel caso dei capi bianchi in lino tendono a ingiallire.

Troppo detersivo può causare un eccesso di schiuma e di bolle che vanno ad avvolgere i tessuti macchiandoli. Anche l’accumulo di detersivo provoca l’ingiallimento dei vestiti.: se non risciacquati bene i tessuti diventano appiccicosi e rigidi. Il modo migliore per prevenire l’accumulo di detersivo è seguire le istruzioni riportate sulla confezione così da utilizzare la quantità minima di detersivo consigliata per ogni carico.

L’eccessiva stiratura può causare ingiallimento. Succede quando i capi si presentano rigidi, appiccicosi al tatto o hanno un odore di ferro da stiro: significa che li stiamo stirando troppo. Una stiratura eccessiva può causare gravi danni ai vestiti. Allo stesso modo un eccesso di ammorbidente può causare ingiallimento.

L’ammorbidente è un ottima soluzione per mantenere i vestiti freschi e puliti. Tuttavia, una quantità eccessiva di ammorbidente si può combinare con la polvere e lo sporco, ingiallendo inevitabilmente i capi. I frammenti di sporco si intrecciano al tessuto lasciando irreparabilmente un alone più scuro sulle fibre.

Il segreto per pulire il lino ingiallito