Test detersivi: ecco quali sono risultati i migliori per profumo e morbidezza

I test detersivi che farai durante la tua spesa dovranno assicurare i risultati migliori in termini di profumo e morbidezza per i tuoi capi. Ecco alcuni parametri per scegliere il detersivo migliore per la tua lavatrice:

1) Assicurati di utilizzare un detersivo che riporti sull’etichetta il tipo di carico. Per esempio, se stai lavando capi delicati, potresti scegliere un detersivo a basso contenuto di agente aggressivo invece di uno normale.

2) Se devi lavare asciugamani o biancheria da letto, cerca un detersivo formulato specificamente per questi tipi di carico.

3) Se utilizzi una macchina ad alta efficienza scegli un detersivo appositamente formulato per questa tipologia di lavatrici.

4) Se l’acqua è dura, sceglie un detersivo che contenga ingredienti aggiuntivi come calcio e bicarbonato per neutralizzarla.

5) Rimani fedele alla stessa marca: passare da una marca all’altra può portare a risultati incoerenti e a sprechi di denaro.

Fatte queste dovute precisazioni possiamo andare a scovare quali sono le marche più richieste dai consumatori e comprendere il motivo del loro successo commerciale. Anche se non dobbiamo basare le nostre scelte su quelle compiute dagli altri utenti ma selezionare i prodotti considerando le nostre personali esigenze di lavaggio.

Come ottenere dei capi morbidi e profumati

Alcuni detersivi funzionano meglio di altri in termini di morbidezza e profumo. Esistono due tipi fondamentali di detersivi: quelli senza detersivo e quelli tradizionali. I detersivi senza detersivo sono fondamentalmente sapone puro senza altri ingredienti. Di solito sono più efficaci nel rimuovere lo sporco e le macchie dai vestiti, ma possono anche essere meno efficaci nel pulire alcuni tipi di tessuti (come le fibre sintetiche).

I detersivi tradizionali includono in genere una sorta di tensioattivo che aiuta il sapone a diffondersi uniformemente tra i vestiti. Sono in genere più efficaci per pulire i vestiti, ma possono lasciare residui sui tessuti delicati. Non esiste un modo giusto o sbagliato di lavare i vestiti, dipende dalle nostre preferenze personali e dal tipo di lavatrice che abbiamo.

Quali sono le marche migliori presenti sul mercato dopo fatti i test detersivi?

Le tre marche preferite in assoluto dai consumatori italiani sono: Chante Eclaire, Dash e Dixan. Ci sono poi le marche ecobio che rispettano l’ambiente e che si posizionano bene in termini di efficacia di pulizia. Tra le marche più vendute ai primi posti rileviamo Officina Naturae e Almaca Bio. Queste marche offrono sia dei detersivi in polvere che liquidi al fine di adattare le migliori caratteristiche di lavaggio.

La differenza fra queste due tipologie di detersivi lo fanno gli ingredienti. Le sostanze chimiche contenute nei detersivi tradizionali possono causare ai soggetti più sensibili allergie, dermatiti o eczemi senza considerare il loro impatto ambientale. I detersivi ecobio utilizzano sostanze biodegradabili e organiche che non causano alcuna intolleranza né tantomeno vanno a inquinare le falde acquifere.

A volte, i detersivi ecobio possono risultare meno efficaci sulle macchie più difficili ma basta pretrattare il capo per risolvere anche questo problema. In ogni casa che si rispetti andrebbero valutate con lo stesso criterio di importanza la salute del pianeta, della nostra pelle nonché dei nostri tessuti.