Con il passare degli anni, cambiano i modi di fare, le varie dinamiche e cambiano anche le leggi. Molti sono stati i cambiamenti nell’ultimo periodo, tra cui anche per il Bancomat. Per Bancomat si intende un sistema generico di pagamento che gestisce anche il denaro attraverso una carta. Questo dispositivo, senza dubbio ha influenzato molto le persone, soprattutto per quanto riguarda la moneta elettronica.

Bancomat, a breve cambierà tutto: ecco cosa sta succedendo

Il Bancomat come abbiamo detto è inteso come sistema di pagamenti, proprio in questo periodo è sempre più diffuso e incentivato da parte del governo dato che è ritenuto un metodo “tracciabile”. È considerato quindi utile per indebolire l’evasione fiscale, che si sta sempre più diffondendo. Serve anche per contrastare il riciclaggio di soldi e il lavoro nero. Dobbiamo però dire che c’è un problema di fondo in tutto questo, cioè le normative sui contanti, che tendono sempre di più a ridurre l’uso dei contanti. Anche i costi elevati degli istituti di credito sono la causa della chiusura di molte filiali, che hanno a disposizione anche gli sportelli ATM su tutto il territorio italiano.

Ma in sostanza, cosa sta per accadere? Possiamo fare l’esempio delle banche ING che hanno scelto di chiudere già tutte le filiali. Sono sempre più diffuse le banche online, così da ridimensionare i costi. In futuro quindi, probabilmente non troveremo più degli ATM per prelevare. Prima con questi dispositivi si poteva anche controllare il saldo, ma ad oggi si può fare tranquillamente a casa sulle applicazioni delle varie banche in cui si ha un conto.

In ogni caso, si pensa anche che ci saranno delle riduzioni sui costi e sulle commissioni. Le commissioni sono dei sovrapprezzi che si applicano sui prelievi quando questi vengono fatti negli sportelli di banche in cui non si ha un conto. Attualmente ne viene applicata una fissa di 49 centesimi di euro per singola operazione.