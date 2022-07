Anche se solitamente tendiamo a dimenticarcene, ma anche se noi esseri umani possiamo essere considerati sotto molti punti di vista la specie dominante, siamo comunque portati a condividere il nostro spazio con un numero importante di animali, che in molti casi hanno saputo adattarsi ai contesti urbani, sviluppati da noi esseri umani. E’ il caso di una grande varietà di uccelli come i piccioni che da oramai parecchi decenni sono ospiti più o meno indesiderati delle città e arrivando a costituire molto spesso la specie animale più diffusa allo stato “selvatico” nei centri cittadini. Chiunque abbia un balcone non può che aver provato frustrazione nel trovare le deiezioni di piccioni ed altri uccelli come “ricordo” sull’area corrispondente. Questi animali infatti sia per la continua ricerca di cibo che sono portati ad operare sia per effettuare una “sosta” tra un volo e l’altro, sono naturalmente portati a lasciare i propri escrementi. Ma come fare per fare in modo che gli uccelli non bersaglino più il nostro balcone?

Cacca di uccello nel balcone? Ecco come fare per non averla mai più

Bisogna sopratutto concepire che è opportuno allontanare attraverso dei “deterrenti” che non facciano male agli animali. Esistono infatti vari strumenti più o meno raffinati e che possono fare al caso nostro. Ad esempio gli uccelli come i piccioni non sono soliti stare vicino a superfici riflettenti, come ad esempio vecchi specchi, cd e dvd usati ma anche la comune carta stagnola (per intenderci anche quella che ricopre le uova di Pasqua), magari tagliata a strisce o a pezzi ed appesa nelle zone dove le bestiole sono solite transitare.

Ti potrebbe interessare: Come sbrinare il freezer senza fatica: i sistemi più veloci

Tenere a mente anche di tenere il balcone più pulito possibile: anche piccole tracce di cibo, che inevitabilmente fungono da “incentivo” per qualsiasi forma di animale.

Utili anche le miscele ad oli essenziali, molti prodotti possono essere acquistati e sono disponibili direttamente in formato spray direttamente per le superfici esterne. I piccioni inoltre non tollerano le spezie particolarmente aromatiche, come peperoncino, pepe e la cannella.