Calcare dei rubinetti: ecco tutti i rimedi naturali per rimuoverlo facilmente

Rimuovere il calcare dei rubinetti non è importante solo per uno scopo estetico, ma è utile per conservare gli accessori del vostro bagno sempre efficienti e igienizzati. Adottare la buona abitudine di curare la rubinetteria di casa, in bagno e in cucina, è il modo migliore per non doverla cambiare un giorno.

Rimuovere il calcare accumulato nel tempo diventa molto difficile. Rubinetti trascurati a lungo, sporchi e pieni di calcare prima o poi andranno sostituiti. Se non vuoi spendere soldi inutilmente, dovrai imparare a pulirli ogni giorno e prevenire il deposito di calcare.

Calcare dei rubinetti: ecco i migliori rimedi naturali

Per rimuovere il calcare dei rubinetti non devi ricorrere necessariamente ai prodotti chimici costosi. Una soluzione efficace, economica e a basso impatto ambientale è adottare rimedi naturali in modo preventivo. Vuoi scoprire quali sono i migliori ingredienti naturali per combattere il calcare sui rubinetti?

Aceto

Se userai l’aceto, potrai togliere il calcare dei rubinetti con estrema facilità. Ti basterà inumidire un panno morbido con un po’ di aceto e strofinarlo sulle parti incrostate del rubinetto e del lavandino. Se le macchie di sporcizia sono particolarmente ostinate, sarà meglio usare l’acqua molto calda insieme all’aceto. Fai agire per alcuni minuti e poi risciacqua con acqua fredda.

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio naturale efficace nel rimuovere il calcare dei rubinetti è il bicarbonato di sodio. Sarà sufficiente usare una spugna o un panno imbevuto di acqua calda e bicarbonato e strofinare le zone incrostate. Se lo sporco è difficile da eliminare ti converrà diminuire la quantità d’acqua, così da ottenere una sorta di “crema abrasiva”.

Limone

In alternativa, potresti riempire un flacone spray di acqua distillata e il succo di due limoni spremuti. Spruzza la soluzione ottenuta direttamente sulla rubinetteria piena di calcare e lascia agire per 10/15 minuti circa. Asciuga quindi con un panno pulito. Se necessario, potrai servirti per strofinare di uno spazzolino a setole morbide o di una spugna.

Aceto e sale grosso

Prova a inumidire un panno con un po’ di aceto e sale grosso. Non ci crederai ma il connubio di questi due semplici ingredienti può rimuovere ogni macchia di calcare e fare tornare i rubinetti brillanti come un tempo! Ricordati di sciacquare bene e asciugare con un panno pulito.

Sapone di Marsiglia e sale

Togliere il calcare dalla rubinetteria di casa con una miscela a base di sapone di Marsiglia e sale sarà un gioco da ragazzi! Innanzitutto dovrai versare il sapone in un recipiente di acqua tiepida. Servendoti di una spugna imbevuta di questa soluzione, potrai pulire a fondo i rubinetti incrostati. Poi bagna immergi la spugna in un altro recipiente pieno d’acqua calda e sale. Infine, risciacqua a fondo e asciuga con un panno pulito.

Pomodoro

Anche il pomodoro può eliminare le incrostazioni di calcare facilmente. Basterà tagliare alcune fettine e posizionarle sulle zone interessate. Lasciale agire per 20 minuti circa e poi con un panno morbido o una spugnetta comincia a strofinare bene. Infine, sciacqua con acqua calda.

Alcol, bicarbonato e sapone di Marsiglia

Per rimuovere il deposito di calcare dalla rubinetteria potrai preparare un prodotto fai da te a base di alcol, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia. In un recipiente pieno d’acqua calda dovrai aggiungere un cucchiaino di sapone, uno di bicarbonato e poche gocce di alcol. Mescola bene e immergi un panno pulito che userai per strofinare i rubinetti incrostati.