Come sbrinare il freezer senza fatica: i sistemi più veloci

Sbrinare il freezer non è un’attività piacevole da fare ma se hai gli strumenti e un sistema collaudato lo farai in pochi minuti. Il congelatore è l’ultimo posto in cui si desidera vedere ghiaccio o brina. È un segno che qualcosa non va all’interno e potrebbe anche significare che gli alimenti conservati si rovineranno presto.

Mantenere il congelatore alla giusta temperatura è essenziale per prolungarne la vita, evitare ogni possibile contaminazione batterica e mantenere al sicuro gli alimenti conservati. Un elettrodomestico sovraccarico o mal isolato può anche aumentare le probabilità di vedere del ghiaccio formarsi nel congelatore.

Come sbrinare il freezer?

Scongelare un congelatore non è la stessa cosa che scongelare i cibi congelati. Se è necessario sbrinare il congelatore, il modo migliore è lasciare lo sportello aperto. Questo permette all’acqua congelata di evaporare, evitando di danneggiare l’apparecchio all’interno. Se è necessario scongelare i cibi congelati, il modo migliore è usare il microonde.

Perché il mio congelatore si sbrina? La maggior parte dei congelatori presenta un accumulo di brina intorno ai bordi delle pareti interne. Si tratta di un fenomeno normale e non è indice di un problema. Tuttavia, se l’accumulo è notevole, potrebbe essere necessario sbrinare il congelatore. Se il ghiaccio diventa sempre più abbondante, è segno che il congelatore è troppo pieno e il flusso d’aria è limitato.

Il modo migliore per risolvere questo problema è togliere il cibo e lasciare scongelare il ghiaccio. Se il congelatore è troppo freddo, il termostato potrebbe essere rotto. Questo può essere pericoloso è meglio quindi chiamare un professionista per farlo riparare.

Pianificare in anticipo lo sbrinamento del congelatore

Quando si pianifica lo sbrinamento del congelatore, assicurarsi di avere a portata di mano tutto il necessario: un tappetino di gomma spessa o un vecchio asciugamano da posizionare sotto lo sportello aperto per proteggere il pavimento da eventuali gocce d’acqua provenienti dal congelatore scongelato. Questa precauzione è importante perché evita all’acqua di andare a toccare le parti meccaniche poste al di sotto del freezer. Torneranno utili anche degli stracci e una paletta per eliminare eventuali residui di ghiaccio che non si vogliono sciogliere.

Questi sono gli unici due strumenti che dovremo usare per pulire e sbrinare il freezer. Il cibo congelato andrà temporaneamente messo in frigo o all’interno di un altro congelatore. Facciamo attenzione durante questa fase a non compromettere la qualità dei cibi surgelati. Eseguendo il lavoro in estate o in inverno con il termostato acceso può succedere di scongelare i cibi che conserviamo nel freezer. Pertanto dobbiamo consumare i prodotti scongelati o buttarli nell’immondizia. Optiamo per fare una pulizia quando sappiamo di non aver tanti articoli all’interno del freezer così da contenere i danni.

Puliamo l’interno del congelatore solo con acqua e mai con il detersivo. Il freddo evita che si formino batteri per cui non è necessario usare disinfettanti o altri prodotti chimici. Laviamo le griglie e gli altri componenti interni con un po’ di acqua e asciughiamo bene prima di rimetterli dentro affinché non si formi altro ghiaccio. In tutto ci vorranno 10 minuti per la pulizia totale.