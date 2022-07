Può capitare di sbagliare un bonifico online, bancario o postale e quindi bisogna cercare di annullarlo il prima possibile. Magari ci sono stati dei problemi con le coordinate errate o si è duplicata la transazione.

In ogni caso, è importante sapere come annullare un bonifico online, così da proceder senza andare in ansia. Bisogna farlo in fretta, dato che più il tempo passa, più sarà difficile annullarlo e recuperare i soldi.

Che cos’è

Il bonifico bancario ci permette di trasferire i soldi da una banca all’altra. Cioè da un conto di partenza a quello di destinazione. È un sistema usato molto spesso, tracciabile, che fornisce una chiara dimostrazione dell’avvenuta circolazione del denaro. È un ottimo sistema di pagamento se guardiamo anche i limiti sui contanti, l’elevata sicurezza e alla praticità con cui può avvenire. Andiamo quindi a vedere se sia possibile, annullate o meno la transazione, in modo tale da essere sicuri se un giorno ci dovesse capitare.

Come si può annullare un bonifico online? Ecco la risposta

La bella notizia, che tutti stavano aspettando, è che annullare un bonifico si più. Ma ci sono Delle condizioni. Si può annullare solo se la banca non ha portato a esecuzione l’ordine di pagamento, cioè fino a quando i soldi non sono stati messi già sul conto dell’altra persona.

Quindi quando ci si accorge di questi errori, è importante agire subito per annullarlo, prima che sia troppo tardi e non si possa fare più niente. Andiamo però a vedere effettivamente come fare ad annullare un bonifico online.

Se abbiamo qualche problema con un un bonifico e dobbiamo annullarlo, si può fare attraverso lo stesso servizio di home banking. Basterà entrare nel portale della banca o della posta, con le proprie credenziali e annullare la disposizione di bonifico bancario precedentemente impartita. Di solito, basterà entrare nell’area Ultimi bonifici e poi cliccare sulla voce Annulla per eliminarlo.