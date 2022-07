L’energia fisica non sempre corrisponde a quella mentale ma i due contesti spesso finoscono per “influenzarsi” a vicenda. Dopo aver trattato i segni più pieni di energia, affrontiamo quelli che invece in maniera spesso parallela ma non sempre sovrapponibile: questi sono praticamente instancabili e non sembrano fermarsi mai, ma non solo, in quanto raramente manifestano anche vagamente un senso di stanchezza fisica. Ma non sono tutti uguali, e non tutti hanno la medesima “fonte” di energia perpetua. Quali sono i segni instancabili secondo lo zodiaco?

Conosci i segni più instancabili dello zodiaco? Sono questi 3!

Leone

Non si sa bene da dove trae le proprie energie, ma sono sopratutto quelle mentali a renderlo instancabile: Leone è un segno entusiasta della vita e che è in grado di sorridere anche davanti alla cattiva sorte. E’ capace di auto stimolarsi sia fisicamente che mentalmente anche perchè Leone è in grado di ritornare facilmente “positivo” anche dopo una brutta esperienza e convertire questa sensazione in energia.

Sagittario

Non è uno stacanovista ma ha sempre un atteggiamento rilassato e tranquillo. Questo permette a Sagittario di non sprecare energie fisiche e mentali inutilmente, garantendo ai nati sotto questo segno di provare molto raramente una sensazione di stanca diffusa.

Toro

Non è il più “attivo” ma riesce a sembrarlo perchè non si abbatte quasi con niente. Toro rappresenta l’energia, ma non quella incontrollabile e “selvaggia” quanto quella tenuta sotto controllo in maniera agevle e naturale dal segno stesso. Toro è il controllo, ed è capace di conservare energia per i momenti più opportuni.