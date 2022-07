Per pulire i pavimenti laminati serve poco impegno rispetto ai parquet comuni perché, al contrario di questi, il laminato contrasta bene macchie e impronte, oltre che essere incredibilmente resistente all’usura. Ormai i pavimenti in laminato si dimostrano la scelta più conveniente per chi cerca bellezza e praticità, insomma il modo migliore per avere un pavimento in quasi finto legno senza troppi pensieri e accuratezze.

Però, come tutte le superfici, anche il laminato ha bisogno di essere lavato e curato ogni tanto, farlo è facile, basta prendere pochi e facili accorgimenti per avere una superficie lucente nel tempo.

Consigli per pulire il laminato senza rovinarlo

La prima pulizia da fare è quella dopo la posa. Un lavoro a volte sottovalutato ma che se fatto bene, conserva il pavimento in laminato bello e come nuovo per tanto tempo. Per pulire il nuovo pavimento in laminato appena posato consigliamo di: rimuovere tutta la polvere e i residui dei lavori di posa in modo diligente con una scopa morbida e una paletta o con un’aspirapolvere.

Poi bisogna eliminare lo sporco tenace con un panno leggermente umido. Infine per le macchie violente come colla e silicone potete usare un diluente sintetico o acquaragia con panno pulito. I pavimenti in genere non hanno buon rapporto con l’acqua, però ciò non toglie che deve essere lavato.

La procedura è facile: basta passare un panno ben spremuto. I panni in microfibra in genere non hanno necessità di detersivi, altrimenti potete usare un comune panno da pavimenti, ben strizzato, con del detersivo neutro. Meglio non impiegate panni mocio che possono lasciare tanta acqua sul pavimento. Per il laminato vanno bene detergenti neutri o leggeri come ad esempio il sapone di Marsiglia, il Lysoform per pavimenti o il Vileda per pavimenti, sempre disciolti e sempre sciacquati dopo l’applicazione.

Infine, ci sono anche metodi più naturali. Ad esempio, consistono nello sciogliere in acqua dell’aceto bianco da pulizia. Si diluiscono 60ml di aceto, che è un terzo circa di un bicchiere di plastica classico, per ogni litro d’acqua. Fatto ciò si immerge il panno, si strizza e si pulisce velocemente il pavimento. L’aceto libera l’acqua dal calcare che tende a trattenersi sul pavimento.

Quindi vi abbiamo spiegato come poter lavare il vostro laminato senza incorrere in problemi, ma soprattutto facendolo in modo rapido ed efficiente.