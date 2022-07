Dopo aver trattato tempo addietro le personalità più disoneste dello zodiaco, è quasi naturale occuparsi al contrario di quelle maggiormente oneste, nella nostra percezione decisamente più rare delle controparti. Infatti risulta essere spesso molto più semplice avere una moralità elastica, che è in grado di adeguarsi tra onestà e disonestà. Le persone oneste fino alla fine sono esattamente quelle che sono incapaci di mentire oppure sono decisamente percepibili quando lo fanno, manifestando apertamente un disagio vero e proprio. In senso generale sono sopratutto alcuni i segni zodiacali noti per essere legati a individui onesti, quali sono?

Ecco i 3 segni più onesti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Scorpione

Non è un “santo” ma ha una moralità molto alta, e non è onesto “tanto per”. Scoprione tiene tantissimo al proprio comportamento e non è un buon bugiardo. Chi lo conosce comprende rapidamente la statura morale del segno. Scorpione preferisce sempre una fastidiosa verità ad una confortevole bugia.

Pesci

A volte è quasi “troppo onesto”: Pesci è portato ad essere praticamente una “anima candida” e non è fatto fisicamente e concettualmente per comportarsi in maniera oscura. Impossibile ad esempio convincere ad agire in modo poco trasparente: questo segno rifiuterà oppure se è impossibilitato, manifesterà un enorme disagio. Pesci è sempre così, anche in merito alle piccole bugie.

Cancro

Cancro dice quello che pensa ma non è “esagerato”, ma moralmente è un pessimo bugiardo. Anche per questo motivo tende ad essere onesto, preferendo incappare in un errore oppure essere considerato poco efficiente ma onesto e trasparente. E’ uno dei tratti che lo caratterizzano.