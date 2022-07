Ecco i laghi più suggestivi in Italia: itinerari, foto e suggerimenti

Scegliere la meta delle vacanze non è mai una scelta semplice. Con l’arrivo della pandemia, molte persone scelgono di passare le proprie ferie in posti del tutto suggestivi e particolari. La scelta ricade su dei luoghi dove la natura è al primo posto, accompagnato dalle montagne e soprattutto dal lago. Specchi d’acqua verdissimi o del colore del cielo. I laghi italiani sono piccole meraviglie da scoprire e potrebbero essere una valida alternativa alla solita vacanza al mare.

Lago di Como, Lombardia

Il lago di Como è una meta ideale per un weekend romantico, per una vacanza in famiglia o tra amici ma anche per tutti gli appassionati di sport acquatici e di trekking, grazie ai numerosi sentieri panoramici che attraversano i monti e la realizzazione della Greenway. Il clima è generalmente mite e umido, favorendo la crescita di una ricca e varia vegetazione. Pittoreschi e caratteristici sono i paesi che si affacciano sulle acque del lago di Como. Si possono visitare bellissime ville con splendidi giardini e passeggiare romanticamente tra fiori e piante esotiche. Il modo migliore per scoprire le bellezze del lago è navigando le sue acque. Qui si possono ammirare i borghi e le ville, lasciandosi incantare da panorami mozzafiato a bordo di battelli, aliscafi e traghetti. Ottima la cucina tradizionale del lago di Como dai pesci ai formaggi fino ai dolci, il perfetto connubio tra lago e montagna si apprezza sulle tavole dei molti ristoranti presenti in zona.

Laghi di Monticolo, Trentino

I due Laghi di Monticolo, quello Grande e quello Piccolo, sono una meta turistica molto amata durante tutti i mesi dell’anno, in quanto, essendo totalmente immersi nella natura, permettono di liberare la mente dallo stress causato dal caos cittadino. Questi magnifici specchi d’acqua, situati in provincia di Bolzano, in Alto Adige, prendono il nome dalla piccola città sita a 494 metri sul livello del mare. Nel 2009 sono stati considerati dal Touring Club Italiano e da Lega Ambiente i laghi più puliti d’Italia. Inoltre hanno ottenuto un riconoscimento per la qualità delle strutture turistiche ricettive, la bellezza del territorio e la tradizione gastronomica. Inoltre i laghi sono balneabili ma non sono ammessi cani all’interno delle acque. A causa del limitato ricambio idrico dei laghi, però, già piccole variazioni di nutrienti che vengono introdotti nelle acque possono causare l’eutrofizzazione, ossia un eccesso di concimazione, consumando tutto l’ossigeno presente nei corpi d’acqua. Questo potrebbe portare in breve tempo alla morte degli organismi acquatici qui presenti.

Lago di Garda

Il lago di Garda è il lago più grande d’Italia, situato tra Venezia e Milano. Dunque, può essere un’ottima opzione per una gita di un giorno da entrambe le città. Questo lago può essere una destinazione perfetta per chiunque, sia per le coppie sia per gli amici e le famiglie con bambini piccoli. La quantità di sport acquatici qui è eccitante, quando arriverai, vedrai molti ciclisti, windsurfisti o semplicemente amanti della natura che vagano per le montagne, i villaggi e la riva del lago. Ci sono diverse città molto interessanti intorno al lago che consigliamo di visitare, la maggior parte di esse sono collegate da una linea di traghetti: non perdete l’occasione di visitare Sirmione e Castello Scaligeri, le rovine romane nelle Grotte di Catullo e l’affascinante Desenzano del Garda. Ci sono anche alcune isole sul lago che puoi visitare, tra le quali devi visitare l’Isola del Garda. Se arrivi con bambini piccoli, forse il momento clou della tua visita al lago di Garda sarà: Gardaland. Uno dei parchi divertimento più conosciuti d’Europa è situato nella parte sud-orientale del lago.