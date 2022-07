Può sembrare un controsenso parlare di segni scettici dello zodiaco in un certo senso in quanto il termine stesso definisce la tendenza a manifestare una sorta di ostracismo a qualsiasi forma di spiegazione di un fenomeno semplice. Il termine antico sta a significare “osservare attentamente”, “esaminare”. Dal punto di vista scientifico e filosofico essere scettici è qualcosa di fondamentale per ambire ad una conoscenza sempre maggiore ma questo tratto può funzionare anche nei contesti quotidinali. Diversi profili infatti manifestano questa tendenza diffusa in tutti i contesti, non sempre per ambire ad una conoscenza maggiore. Quali sono i segni scettici secondo lo zodiaco?

Ecco i segni più scettici secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Ariete

Sono scettici sopratutto in merito alle personalità: comprende fin da giovanissimo che la maggior parte delle persone può effettivamente non essere ciò che vuole dimostrare, quindi conquistare la loro fiducia è decisamente raro. Però a volte esagerano visto possono essere eccessivamente scostanti.

Toro

Mettono in disussione tutto, semplicemente se qualcosa non è spiegabile razionalmente, non viene preso neanche lontanamente in discussione, e sono pronti a discutere per ore solo per ribadire il loro scetticismo che talvolta diventa quasi un modo per “elevarsi” sopra gli altri. Non sempre infatti è realmente aperto a nuovi insegnamenti.

Capricorno

E’ un altro segno che non crede quasi a niente, sia moralmente che socialmente. Infatti anche se si fidano di qualcuno, credono solo ai fatti evidenti, alle prove tangibili. Questo li rende non esattamente simpatici, ma la loro logica è spesso “vincente” ma poco gradita.