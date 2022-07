Ecco la lista degli animali che si possono addestrare più facilmente

Quando si decide di adottare un animale domestico, una delle prime cose che andiamo a pensare e alla sua educazione. E’ molto importante educare il tuo cucciolo ad una buona convivenza e al rispetto delle regole che gli impartirai. Tutti i cani, indipendentemente dalla loro razza, sesso o età, hanno la capacità di imparare, hanno solo bisogno di un tutor che si impegni ad educarli. Ma scopiamo quali sono i cani più facili da addestrare!

Barboncino

Il barboncino, secondo degli studi, è stato considerato come uno dei cani più intelligenti al mondo. Tuttavia questi cani pelosi sono tra le razze più facili da addestrare solo per la loro grande intelligenza e buona memoria. Il loro temperamento docile, giocoso e socievole è un’altra importante caratteristica che ne facilita l’educazione. Di fatto si tratta di una delle razze consigliate `proprio per tutori con poca esperienza in addestramento canino. Inoltre, il barboncino è un cane molto versatile che sa adattarsi con facilità a persone e famiglie con diverse personalità e abitudini, anche se predilige una routine dinamica e attiva. Con una giusta educazione e socializzazione sono compagni perfetti per i bambini della casa e possono convivere felicemente anche con altri animali.

Golden Retriver

Considerato come uno dei cani più diffusi al mondo, e non è solo per la sua grande bellezza. Innanzitutto questi quadrupedi sono molto intelligenti, hanno una grande memoria e dimostrano predisposizione per l’apprendimento e per compiacere i loro tutor, motivi per cui sono tra i cani più facili da educare. Il loro carattere equilibrato, paziente, leale e socievole li rende dei cani obbedienti ed affidabili, per questo è una delle razze più amate e adottate dalle famiglie con bambini o altri cani. Inoltre grazie alle sue molte qualità il Golden Retriever può essere impiegato come cane da assistenza, da terapia, come cane per ciechi e da lavoro.

Pastore scozzese

Il pastore scozzese è probabilmente il cane meno conosciuto della nostra lista, anche se risulta piuttosto famigliare per la somiglianza fisica al collie a pelo largo. Si tratta di una cane di taglia piccola originario del Regno Unito, originariamente addestrato come cane da pastore. Tuttavia, grazie alla sua bellezza e al temperamento molto fedele è stato adottato anche come cane da compagnia. Mantiene delle caratteristiche di cane pastore molto marcate, per cui va educato a socializzare per potersi relazionare bene con bambini e altri animali.

Labrador Retriver

Questo è considerato come il cane socievole e bonaccione per eccellenza, che gli ha conferito una grande popolarità in tutto il mondo. Il suo carattere giocoso, amichevole e leale unito alla grande intelligenza e alla predisposizione a compiacere i suoi tutori, fa sì che il labrador sia uno dei cani più facili da educare e socializzare anche per proprietari senza troppa esperienza in educazione canina. I Labrador sono da sempre impiegati con successo nell’addestramento avanzato. Vengono educati come cani per non vedenti, cani da terapia, cani da assistenza, cani da salvataggio e cani poliziotto (specialmente abili nel trovare articoli illegali). È anche uno dei migliori cani da terapia con bambini autistici.