Ecco l’orario migliore per lavare il bucato: rimarrà profumato più a lungo

Non ci avevi mai pensato, ma c’è un orario migliore per fare il bucato. In questo modo lo avrai fresco e profumato più a lungo. Quante volte ti sarà capitato di infilare il naso tra gli indumenti appena lavati e scoprire, con dispiacere, che quella piacevole fragranza di pulito è già sparita. Utilizzare il detersivo più costoso non è sempre garanzia di un bucato profumato a lungo. Come fare per avere panni puliti che sanno di buono per più giorni?

Orario migliore per lavare il bucato e averlo profumato a lungo

Fare il bucato di mattina o farlo di sera non è la stessa cosa, se desideri che i panni restino profumati a lungo. Oltre a una questione puramente economica, legata alla bolletta, l’orario di lavaggio può incidere anche sulla qualità del bucato. Se desideri che la biancheria e gli abiti conservino un odore di pulito più a lungo dovresti adottare alcuni piccoli accorgimenti.

Un bucato profumato: meglio al mattino

Se vuoi un bucato profumato più a lungo dovresti farlo al mattino e nelle prossime righe ti spiegheremo perché. Se sei tra chi è abituato a fare a lavare gli indumenti la sera, dopo il lavoro, stai commettendo un grosso sbaglio.

Così facendo, è probabile che lascerai i panni nel cestello della lavatrice per tutta la notte o, tutt’al più, li trasferirai in una bacinella. Il giorno dopo, prima di uscire di casa, stenderai il bucato, approfittando del sole. Lasciare la biancheria e gli indumenti umidi per diverse ore non fa che aumentare il rischio di cattivi odori.

Non fa niente che tu li tolga dalla lavatrice. Forse eviterai il problema batteri e muffe dentro il cestello bagnato, ma non riuscirai a sbarazzarti del tutto dei cattivi odori, soprattutto in estate quando si suda di più. Vuoi un bucato profumato per più giorni? Impara a lavare i tuoi panni al mattino e a stenderli subito all’aria aperta.

La scienza lo conferma: il sole profuma il bucato!

Una ricerca scientifica che si è svolta di recente in Italia ha dimostrato come stendere il bucato al sole, immediatamente dopo averlo tirato fuori dalla lavatrice, assicurerà un profumo intenso a lungo. Si tratta di un metodo molto più efficace dell’utilizzare i migliori detersivi o ammorbidenti presenti in commercio.

I ricercatori hanno lavato in lavatrice tre gruppi di teli da bagno e li hanno lasciati ad asciugare in tre modi diversi. Il primo gruppo è stato steso al sole subito dopo il lavaggio. Il secondo gruppo di asciugamani è stato sistemato in un posto ombreggiato sul terrazzo. Il terzo gruppo, invece, è stato lasciato in una stanza vuota.

Una volta che i teli si sono completamente asciugati, sono stati riposti dentro dei sacchetti sigillati e dopo due settimane sono stati ritirati fuori. Solamente i teli da bagno stesi al sole hanno mantenuto un buon profumo di pulito.