Il caldo eccessivo può provocare gravi malattie: ecco come proteggersi

Il caldo eccessivo può accentuare certe forme di malattie nonché portare al manifestarsi di alcune patologie alquanto fastidiose. Questo perché lavorare in condizioni di caldo torrido può comportare seri rischi per la salute. L’esposizione prolungata alle alte temperature può causare malattie legate al caldo come il colpo di calore, la disidratazione e l’esaurimento.

Infatti, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), i lavoratori in ambienti non climatizzati registrano un picco di malattie legate al caldo durante i mesi estivi. Uno studio recente ha rilevato che più di 5.000 lavoratori sono morti per malattie legate al caldo tra il 1999 e il 2021. Per mantenere l’ambiente di lavoro sicuro quest’estate, segui i consigli elencati qui sotto per proteggerti dalle malattie legate al caldo.

Caldo eccessivo: come proteggersi

Per evitare malattie legate al caldo, è necessario mantenersi idratati durante tutta la giornata lavorativa e bere almeno due litri di acqua al giorno. Oltre a bere acqua durante la giornata, è necessario seguire una dieta ricca di acqua. Alcuni buoni consigli per una dieta idratante includono il consumo di frutta, verdura e cereali ad alto contenuto di acqua.

Evitiamo di bere, invece, bevande calde o eccessivamente fredde perché aumentano la sudorazione e la perdita di minerali. Quando non assumiamo abbastanza acqua, possiamo avvertire uno dei seguenti sintomi:

mal di testa;

stanchezza;

vertigini;

crampi;

nausea;

aumento della sete;

pelle e capelli secchi.

Se sul posto di lavoro non c’è l’aria condizionata, è bene indossare abiti leggeri e larghi. L’abbigliamento in cotone è comunemente consigliato per i mesi estivi perché respira bene, non trattiene l’umidità e mantiene freschi. Anche la lana e i materiali sintetici possono aiutare a mantenere il fresco nei mesi estivi. La seta, invece, non è un tessuto consigliato. Sebbene sia leggera, non permette alla pelle di respirare.

Ogni tot di tempo cerchiamo di raffreddare il corpo soprattutto quando sentiamo che stiamo sudando eccessivamente. Eseguiamo dei lavaggi con acqua fredda su polsi, caviglie, viso e braccia così da abbassare la temperatura. Durante la pausa pranzo facciamo una bella doccia fredda così da ristabilire i parametri normali di temperatura corporea.

Conoscere i segni delle malattie legate al calore

I segni di una malattia legata al caldo dipendono generalmente dal tempo in cui la persona è stata esposta alle alte temperature. Se si manifesta uno dei seguenti sintomi, è possibile che si tratti di una malattia legata al caldo:

sudorazione eccessiva;

mal di testa;

nausea;

crampi muscolari;

aumento della sete;

battito cardiaco accelerato;

sensazione di svenimento;

sensazione di letargia.

Lavorare in un ambiente in cui le temperature sono elevate può essere pericoloso. Per proteggersi dalle malattie legate al caldo, è bene idratarsi, indossare abiti leggeri e larghi e adottare una strategia di raffreddamento. È inoltre importante conoscere i segnali delle malattie da calore, in modo da poter consultare un medico se necessario.

Cerchiamo di adottare delle misure di contenimento al calore affinché il caldo eccessivo non diventi un elemento invalidante acquistando dei ventilatori o altri sistemi che possano abbassare la temperatura e permetterci di respirare.