Il nostro cane ci fissa mentre fa i bisogni: svelato il perché

Chi ha un cane lo sa: quando l’amico peloso fa la cacca, ci guarda negli occhi, fissandoti in un modo quasi inquietante a volte. Ma non è un comportamento casuale, c’è una spiegazione, che non ha nulla a che fare con la privacy, anzi! Scopriamolo insieme.

Perché mi fissa quando fa la cacca?

I cani mantengono alcuni comportamenti e atteggiamenti istintivi, propri della specie. In un habitat naturale, il momento dei bisogni è molto delicato per gli animali perché corrisponde a uno dei momenti in cui sono più vulnerabili ed esposti a diversi pericoli presenti nell’ambiente che li circonda. Per poter fare i bisogni, il cane assume una posizione ben precisa per spingere e sforzarsi e per cui dovrà abbassare la guardia. In questo preciso istante, un attacco a sorpresa potrebbe risultare letale perché il cane è impegnato a fare altre cose e non potrà assumere una posizione comoda per difendersi oppure scappare. È anche per questo motivo che gli animali di solito cercano luoghi appartati o poco esposti per fare i bisogni. Se il tuo cane ti guarda quando fa la cacca, o ti guarda prima di, è perché la tua presenza lo aiuta a sentirsi più protetto e meno esposto alle minacce esterne. Sapendo che sei lì a proteggerlo e a trasmettergli sicurezza, può fare i bisogni senza problemi.

Li metto a disagio?

C’è chi pensa che i cani si vergognano a fare i bisogni davanti a noi e per questo pensano che guardarli li metta a disagio. Quest’affermazione è falsa, perché il sentimento di vergogna e il concetto secondo il quale le esigenze fisiologiche siano qualcosa di privato è stato costruito dagli esseri umani. Se un cane ha un buon rapporto con il padrone, si fida di lui e gli vuole bene, non si sente né intimidito né tantomeno prova vergogna. Per risponderti al “perché il mio cane mi guarda quando fa la cacca?”, sappi che l’unico motivo è sentirsi al sicuro e non c’è problema se ricambi il suo sguardo perché non sente vergogna, anzi, lo aiuta.

E’ il suo modo di comunicare

Capire lo sguardo del cane è fondamentale perché ci dà molte informazioni sulla sua personalità e sulle sensazioni che prova. Grazie al linguaggio del corpo esprimono informazioni utili sul loro stato d’animo, le emozioni, e come si sentono rispetto agli stimoli esterni. È fondamentale porsi domande e cercare risposte per provare a capire meglio cosa significano gli sguardi degli animali e quali emozioni vogliono trasmetterci. Anche se per alcuni cani essere guardati negli occhi non scatena alcuna reazione, per la maggior parte di loro uno sguardo fisso è sinonimo di sfida, soprattutto se a fissarlo è uno sconosciuto.