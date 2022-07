Russare è una patologia abbastanza comune, che nella maggior parte si trasforma in un disagio sia per chi ne soffre che per chi gli sta attorno.

Il russamento notturno, purtroppo, è spontaneo e irrefrenabile sul momento. In diversi casi, il problema può essere di carattere episodico e quindi manifestarsi solo in alcune occasioni, al verificarsi di specifiche circostanze. Queste possono essere un raffreddore che ottura le vie respiratorie, una cena abbastanza pesante o una postura scorretta nel dormire.

In altri casi, invece, è un russamento cronico che può essere sintomo di una vera e propria roncopatia, magari anche con l’unione con le apnee notturne. Per smettere di russare, quindi, è importantissimo capirne le cause, per poter muoversi in maniera diretta e specifica, ovviamente ciò va fatto facendosi aiutare da un medico specialista, cioè un otorinolaringoiatra. L’importante è soprattutto non sminuire il problema. Da un punto di vista medico, una persona russa quando, durante il sonno, emette un rumore cupo in corrispondenza di ogni atto respiratorio. In pratica, l’aria inspirata ed espirata incrocia degli ostacoli mentre passa attraverso naso e gola.

In questo modo, si genera un flusso turbolento che fa scuotere i tessuti molli, che a loro volta producono il suddetto suono. Russare è un fenomeno che si verifica in maggior misura in condizione di forte rilassamento, come nel caso della fase REM del sonno.

Nessuno lo sa, ma questo metodo ti farà smettere di russare

Nei casi di russamento lieve o episodico, possono essere di grande aiuto i cerotti nasali, che dilatano le vie aere e consentono il miglior passaggio dell’aria. Allo stesso modo, alcuni rimedi naturali possono rivelarsi adeguati quando il problema non è grave, come gli oli essenziali che diminuiscono l’infiammazione delle mucose. Per favorire il riposo notturno ed evitare la letargia diurna, inoltre, possono essere presi farmaci specifici, sempre su indicazione medica.

Il migliore però rimane quello degli oli essenziale, citati prima, questo perché grazie a loro e ad alcune accortezze nella nostra vita quotidiana, possono essere il rimedio migliore. Cercando di evitare di mangiare troppo o di consumare cibi troppo pensati prima di andare a letto, ma anche bere eccessivamente, di fumare e di fare una vita sedentaria potremo aiutare questi oli in maniera perfetta e cercare di risolvere al più presto questo problema del russamento.