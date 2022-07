La potatura è un’operazione molto importante per il mantenimento delle nostre amata piante. Questa va fatta però nei periodi giusti, altrimenti potremmo addirittura uccidere le nostre piante. Oggi vedremo le piante da NON potare nel periodo di luglio.

Potare le piante: ecco quali ucciderai se lo farai a luglio

Iniziamo con la salvia. Potare la salvia è un lavoro che va fatto soprattutto se la si coltiva in vaso, dato che si tratta di un arbusto che accresce molte ramificazioni lignee, per cui potrebbe divenire complicato con il tempo gestire lo spazio in balcone.

La potatura della salvia va attuata due volte all’anno: tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera e alla fine della fioritura estiva. Prima della primavera si rimuovono rami e foglie secche: il periodo più adatto è quando la temperatura inizia a salire e compaiono le prime nuove foglioline. I nuovi rami sono vulnerabili al freddo potrebbero restare danneggiati o morire. Però se questa operazione si fa con temperature troppo alte, si rischia di bruciare totalmente la pianta.

Passiamo ora al rosmarino. La potatura rosmarino si basa sul tagliare i rami vecchi per far accestire la pianta sempre con rametti nuovi più ricchi di foglie. Questa deve essere realizzata misurando bene la parte della pianta da rimuovere: non bisogna mai oltrepassare i 4 o 5 centimetri dalla punta del ramo. Dopo un inverno molto freddo e umido è facile che una pianta di rosmarino presenti tante cime secche e difatti il periodo ideale per potarla è quello primaverile.

Vediamo adesso un’altra pianta da non potare durante le alte temperature, il timo. La potatura è un’operazione importantissima per chi sceglie la coltivazione in vaso. Come premesso, il timo tende a svilupparsi a cespugli così è necessario potare la pianta troncando tutti i rami secchi e fragili. Per la potatura bisognerà attuare un taglio netto e obliquo, sfruttando una cesoia disinfettata e ben affilata. Il periodo migliore per potare il timo cade tra marzo e maggio.

Quindi queste piante elencate molto belle e comuni, devono essere potate nei loro periodi ideali. Se avete tanto tempo da occupare nei mesi caldi come luglio, e siete amanti della botanica allora dovrete trovarvi altre piante che possono essere potate in questo periodo.